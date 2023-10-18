Украинские беженцы снизили дефицит рабочей силы в ЕС

Украинские беженцы, нашедшие прилистник в Европейском Союзе, сыграли важную роль в улучшении ситуации на рынке труда в странах блока. В Европейских государствах возник дефицит рабочей силы, а трудоустройство более половины украинцев способствует уменьшению этой проблемы.

Об этом рассказал еврокомиссар по занятости и социальным правам, Николя Шмидт в интервью Радио Свобода.

Он уточнил, что в 11 странах ЕС более 60% трудоспособных украинцев, стремившихся найти работу, уже трудоустроены.

"Это повлияло на улучшение ситуации с дефицитом рабочей силы на многих европейских рынках труда", – отметил Шмидт.

Сведений о конкретных странах, в которых это произошло, он не приводил, однако имеющаяся статистика свидетельствует, что наибольшее количество украинцев нашло работу в Польше и Германии.

Он также добавил, что точного количества трудоустроенных украинцев нет, поскольку не все страны предоставили информацию, но считается, что в ЕС работают около 1,5-1,8 миллиона украинцев.

Шмидт ссылается на данные государственных служб занятости в 19 странах ЕС, свидетельствующих о том, что по состоянию на апрель 2023 года беженцы, бежавшие от войны в Украине, заключили более 1,5 миллиона рабочих контрактов в этих странах. По состоянию на октябрь 2023 года эта цифра выросла до 1,87 миллиона контрактов.

Еврокомиссар подчеркнул, что срок дерективы о временной защите длится всего три года, поэтому какими будут условия и права украинцев на европейском рынке труда после марта 2025 года, в Еврокомиссии пока не готовы ответить. Однако надеются, что к этому времени война закончится.

Напомним, власти Польши не собираются продолжать выплату помощи украинским беженцам после того, как срок действия соответствующих решений истечет.

А в Чехии меняют систему государственной помощи украинским беженцам. Новые правила предусматривают, что проживающие в пансионах беженцы должны будут платить за жилье сами.