Европейская социалка. На какую поддержку могут рассчитывать украинские беженцы в странах ЕС

С началом полномасштабной войны миллионы украинцев уехали в европейские государства. Прежде всего – в Польшу, Германию (в настоящее время у обоих примерно по 1 млн беженцев) и Чехию (до 450 тыс.). Однако уже сейчас в странах ЕС начала вырисовываться тенденция к сокращению помощи взрослым беженцам с одновременным повышением для детей.

Любое государство прежде всего заинтересовано, чтобы его средства тратились на местное население. Все, что касается программ помощи беженцам, временное. Но сокращение помощи проводится не с целью избавиться от мигрантов, а чтобы подтолкнуть их к активному поиску работы на месте для самообеспечения.

"Действительно, тем, кто не желает интегрироваться как культурно, так и в местные рынки труда, вскоре без льгот станет сложнее. Это логично. Европейцам не очень понравился опыт с севшими им на шею турками. Однако, конечно, имеется в виду незанятое". трудоспособное население", – говорит в разговоре с нами независимый HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Тенденции по сокращению льгот можно заметить даже в мелочах. К примеру, с началом полномасштабной войны в Польше всем украинским мигрантам в некоторых воеводствах ввели бесплатный проезд. Впоследствии эту льготу оставили только для женщин и детей, а наконец выяснилось, что и на такие льготы в бюджетах свободных денег нет.

Политика поддержки украинцев в Европе может отличаться не только между странами, но и регионами в одном государстве. "Было время, когда за проезд, условно говоря, в Гданьске уже нужно было платить, а в Сопоте еще нет. И в Германии, и во Франции, и в Швейцарии это часто тоже решается в регионах на уровне автономии", - констатирует Татьяна. Пашкина.

Курс на ассимиляцию

В политике европейских стран по поддержке семей с детьми сегодня наблюдается направление создания хороших условий для интеграции, чтобы оставить подрастающее поколение как собственную рабочую силу.

"Например, Польша хочет увеличить с сентября помощь детям с 500 до 800 злотых (с €100 до €170). И украинские дети смогут в этой программе участвовать. И если женщина находится дома, имея троих детей, то будет получать 2400 злотых (€ 500), что вполне достаточно для нормального уровня жизни ее детей. Это будет стимулировать заводить их еще больше", – рассказывает глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Поляки таким образом достигают нескольких целей: увеличивают шансы на интеграцию в польское общество украинских детей, побуждают украинских взрослых вступать в брак с гражданами Польши и заводить детей. Но даже в таких условиях больше украинцев выбирают пунктом назначения Германию.

"По данным на конец І квартала этого года количество украинцев, получивших статус временной защиты в Европе, в Германии уже превзошло показатели Польши. Цифры показательны: если в Польше таких наших беженцев 920-950 тыс., то в Германии - 1,5-1 ,7 млн", – говорит Воскобойник.

Фактически перед правительством Украины стоит два важных вопроса: как создать условия для возвращения украинских эмигрантов на родину. "Польша, Чехия и Германия делают все, чтобы украинские мигранты и их дети интегрировались и в будущем становились новыми гражданами этих стран", – объясняет ситуацию эксперт.

Германия и Чехия – что изменилось в программах поддержки

С начала этого года в Германии одинокие взрослые украинцы и родители-одиночки могут претендовать на помощь в €502, в браке совершеннолетние граждане – в €451, молодежь 18-25 лет, проживающая с родителями, €402, а дети, в зависимости от возраста, €318-420.

При этом мигрантам дают возможность (и даже требуют) проходить курсы бесплатного изучения языка и курсы повышения квалификации.

"Что касается денег, которые они платят мигрантам (где-то €400 на детей и €500 на взрослых) - с учетом местных цен, - то речь идет просто об обеспечении выживания. Даже при том, что немецкое правительство предоставляет бесплатное жилье. Главное, что они дают, так это возможность для адаптации", – объясняет Воскобойник.

При этом, начиная с 1 июля, по немецкой программе поддержки Bürgergeld можно получить ряд возможностей по улучшению квалификации, а с ними – еще €150 ежемесячно. По меньшей мере, можно завершить обучение по своей специальности и получить соответствующий аттестат, напоминает эксперт.

Впрочем, если украинские беженцы пожелают принять участие в программах поддержки в поиске работы с долгосрочной перспективой, им будут насчитываться еще 75 евро ежемесячно (подробнее здесь ).

В Польше же бесплатное жилье не предоставляют. Объем льгот на взрослых, в отличие от детей, сокращается, но там гораздо проще, чем в Германии, выход на рынок труда. "Если вы приехали, то можете работать как обычный работник. Знание языка вам не нужно", – говорит глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

К слову, в конце мая этого года президент Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины на территории Польши. Теперь легальное пребывание украинцев в Польше продлено до 4 марта 2024 года. Для дошкольников и школьников сроки еще больше.

Что касается Чехии, то она предлагает очень схожие условия. Здесь не обязательно знать язык, доступ к рынку труда тоже прост.

При этом с 1 апреля этого года в Чехии вступили в силу новые правила бесплатного проживания и медицинского страхования для украинских беженцев. С этого времени максимальный срок предоставления бесплатного жилья составил 150 дней.

Коснулось сокращения и выплат. Так, 23 марта президент Чехии Петер Павел подписал указ, которым уменьшил выплаты на взрослого с 5 тыс. крон – до 4,86 тыс. крон (175 евро). На детей – до 3,49 тыс. крон (125 евро). Для пенсионеров и лиц с инвалидностью денежная помощь, напротив, увеличилась: выплата на взрослого – 7,29 тыс. крон (€260) и 5,24 тыс. крон (€190) на ребенка.

Украинцы за границей все чаще работают на украинцев

Татьяна Пашкина обращает внимание, что все больше украинских компаний разворачивают деятельность в Европе. И берут на работу, конечно, прежде всего, украинцев. "Если вы зайдете на украинские сайты по поиску работы, то увидите, что в Европе появляется все больше вакансий. Такие компании, как Rozetka, АТБ, Новая Почта или "Пьяная вишня" никто не отменял. Они идут дальше".

Появляются, делится опытом Татьяна Пашкина, например, наши проекты за рубежом по производству холодильного оборудования, развертыванию украинских салонов красоты и т.д. В первую очередь речь идет о развертывании деятельности в Польше. "На наших сайтах по поиску работы и от иностранных компаний "висит" по 1-1,2 тыс. стабильно. Это значит, нас там хотят видеть", – говорит она.

Даже есть вакансии для трактористов в Уганде.

Европейцам же живущие среди них украинцы и дистанционно работающие на Украину, уплачивая ей налоги, им не очень нравятся. Имеются варианты двойного налогообложения. Но наши беженцы и здесь находят щели. Но в любом случае, скажем, в Чехии и Польше трудоустроенные украинцы уплатили столько налогов, что полностью покрыли все государственные расходы по льготам нашим мигрантам.