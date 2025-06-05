ЕС продлит временную защиту для украинцев до марта 2027 года: дальше придется получать другой правовой статус

Европейская комиссия планирует продлить действие временной защиты для украинцев до марта 2027 года, а также создаст должность специального представителя по украинцам в ЕС.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства национального единства.

Поддержка добровольного возвращения

Отмечается, что 4 июня 2025 года в Брюсселе вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышев и комиссар ЕС по миграции Магнус Бруннер представили предложения Еврокомиссии по комплексному подходу к дальнейшей поддержке украинцев в Европейском Союзе.

Речь идет о продолжении действия временной защиты до 4 марта 2027 года, а также о поддержке добровольного возвращения и долгосрочной интеграции.

Кроме того, Еврокомиссия создаст должность Специального представителя по украинцам в ЕС. В его обязанности будет входить усиление координации и отстаивания потребностей наших граждан в Европейском Союзе, а также содействие внедрению практических инструментов, в частности, развитию сети украинских Центров единства — пространств поддержки, которые будут оказывать консультационную, юридическую, образовательную, психологическую помощь, поддержку украинцам в стране пребывания, а также помощь с добровольным возвращением.

"Вместе с международными партнерами мы также разрабатываем единый подход к поддержке добровольного возвращения украинцев. Наша цель — скоординированно создать условия, при которых украинцы смогут вернуться домой безопасно, достойно и в нужное время", — заявил Чернышев.

ЕС также призывает государства-члены поддержать тех, кто рассматривает добровольный возврат в Украину. В частности, рекомендуется создать программы добровольного возвращения с учетом потребностей вынужденных мигрантов и возможностей принимающих их общин.

Украинцам в ЕС придется получать другой правовой статус

Ожидается, что окончательное решение о продлении временной защиты будет рассмотрено Советом ЕС на заседании 12-13 июня 2025 года. Временная защита для украинцев в ЕС действует до марта 2026 года согласно решению Еврокомиссии, принятому в октябре 2023 года.

Как говорится в Сообщении Еврокомиссии, это продолжение, вероятно, станет последним, поскольку предлагается подготовиться к скоординированному переходу от временной защиты к другим правовым статусам.

Украинцам, которые смогли интегрироваться в странах пребывания, предложат возможность получить вид на жительство на основе рабочей визы, студенческой визы или долгосрочного резидентства.

Украинцы за границей

По состоянию на 31 марта 2025 года более 4,26 млн. украинцев имели временную защиту в ЕС, однако их количество уменьшилось на 45 тысяч по сравнению с февралем из-за истечения срока действия статуса.

По состоянию на март 2025 года больше всего украинцев с временной защитой находились в Германии (1,18 млн), Польше (почти 1 млн) и Чехии (более 365 тыс.).

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из-за войны.