Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2027 года

Совет министров ЕС по юстиции и внутренним делам продлил украинцам статус временной защиты до марта 2027 года.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр национального единства Алексей Чернышев перед началом встречи с Советом ЕС в Люксембурге 13 июня.

"Мы проинформированы о продлении статуса временной защиты для украинских беженцев еще на один год – до марта 2027 года. Очень важно придать этим людям ясность для планирования их жизни и для их безопасности. И мы очень благодарны Европейскому Союзу за это очень важное и своевременное решение сейчас", – подчеркнул Чернышев.

Он напомнил, что около пяти миллионов украинцев, уехавших из Украины после начала полномасштабного вторжения, находятся под статусом временной защиты, и это количество растет. 60% из них находятся в Германии, Польше и Чехии.

Также министр отметил, что Россия продолжает свой террор и целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру в Украине в большинстве городов, используя комплексные атаки, беспилотники, баллистические, крылатые ракеты, это происходит каждый день и ночь.

"Ситуация очень драматична, и мы должны оставаться едиными с Европейским Союзом, Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой и Японией, чтобы противостоять этой агрессии. Россия понимает только один язык, и это язык силы", — подчеркнул он.

Временная защита в ЕС для украинцев

4 июня 2025 года в Брюсселе вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышев и комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер представили предложения Еврокомиссии по комплексному подходу к дальнейшей поддержке украинцев в Европейском Союзе .

Речь шла о продолжении действия временной защиты до 4 марта 2027 года, а также о поддержке добровольного возвращения и долгосрочной интеграции.

Как отметили в Еврокомиссии, это продолжение, по всей вероятности, станет последним, поскольку предлагается подготовиться к скоординированному переходу от временной защиты к другим правовым статусам.

Украинцам, которые смогли интегрироваться в странах пребывания, предложат возможность получить вид на жительство на основе рабочей визы, студенческой визы или долгосрочного резидентства.