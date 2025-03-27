Як правильно працевлаштуватися українцям в Чехії?

Чехія – один з найбільш популярних та оптимальних напрямків для еміграції та працевлаштування. Сюди охоче приїздять не лише українці, але й громадяни інших країн. Власне, причин обирати саме Чехію для трудової міграції існує чимало. Це гарна країна, зі стабільною економікою, відносно високими зарплатами та простими умовами офіційного працевлаштування та найму квартири.

Розглянемо детальніше особливості пошуку роботи в Чехії, зокрема, які документи необхідні для працевлаштування та як вирішувати спірні питання з роботодавцем?

Умови працевлаштування іноземців у Чехії

В цілому, умови вашого працевлаштування та взаємодії з роботодавцем залежить від того, до якої категорії іноземців ви відноситесь. Тому що це визначає ступінь доступу до ринку праці в Чехії (умовний чи вільний).

Вільний доступ до ринку праці

Це коли іноземець має такий собі «карт-бланш» на працевлаштування в Чехії. Тобто це коли вам не потрібні додаткові дозволи, щоб влаштуватися на роботу і все відбувається приблизно за тим самим порядком, як і у самих чехів.

Хто може розраховувати на роботу в Чехії за вільним доступом до ринку праці:

Громадяни Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Швейцарської Конфедерації, включно з членами їхніх сімей.

Резиденти з постійною пропискою на території Чеської Республіки.

Особи, які здобувають очну освіту в чеських навчальних установах та не перебувають в академічній відпустці.

Отримувачі міжнародного захисту, зокрема ті, кому надано статус біженця або субсидіарний захист.

Власники чеських дипломів про вищу освіту, які залишились проживати в країні на постійній основі.

Члени родин громадян ЄС, які оформили дозвіл на тимчасове проживання.

Іноземці, що отримали довготермінову візу для возз'єднання зі своєю родиною.

Починаючи з 1 липня 2024 року, право на вільний доступ до ринку праці в Чехії отримали громадяни США, Канади, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Японії, Південної Кореї, Сінгапуру та Ізраїлю.

Більше інформації щодо осіб, які не мають обмежень на працевлаштування в Чехії можна знайти на сайті Міністерства праці Чеської Республіки.

Умовний доступ до ринку праці

Друга категорія – це люди, що мають отримати доступ до ринку праці на спеціальних умовах, тобто дозволах. Отже, вам потрібно отримати додаткові документи, що надають вам право на роботу в Чехії, якщо ви:

студент до 26 років, який бере участь у програмах обміну;

відряджений працівник (іноземних компаній, які працюють у Чехії тимчасово);

стажер чи практикант;

особа з дозволом на довгострокове перебування з метою ведення підприємницької діяльності;

власник короткострокової або довгострокової візи.

Є декілька видів різних дозволів, що відкривають можливості для легального працевлаштування в Чехії. Який потрібен саме вам – залежить від вашої конкретної ситуації та даних.

Види дозволів на роботу для іноземців

Більш детальну інформацію щодо необхідних документів для працевлаштування в Чехії можна дізнатися в Міністерство праці та соціальних справ, в розділі «Працевлаштування іноземців».

Також документи, що дозволяють працювати в Чеській Республіці в місцевих центрах зайнятості, та міністерстві внутрішніх справ, де допомагають з питань міграційної політики.

Карта працевлаштування (Zaměstnanecká karta)

Найбільш поширений дозвіл на роботу, який також передбачає і дозвіл на проживання. Її отримують саме через чеське Міністерство Внутрішніх справ, а якщо точніше – у Департаменті з питань надання притулку та міграційної політики.

Карта працевлаштування (її також називають «робоча карта») являє собою пластикову карту з вашими біометричними даними. Чим вона відрізняється:

видається на термін до 2 років (з можливістю продовження);

призначена для некваліфікованих та кваліфікованих працівників.

прив’язана до конкретного робочого місця (якщо змінюєте роботодавця, потрібно оновлювати карту);

Щоб оформити Карту працевлаштування, вам знадобиться зібрати наступний пакет документів:

Заповнений бланк заяви встановленого зразка Чинний закордонний паспорт Комплект із трьох нещодавно зроблених фотокарток (розмір 3,5 x 4,5 сантиметри) Документальне підтвердження місця проживання в Чеській Республіці - це може бути або засвідчена копія договору найму житла, або оригінал угоди про оренду помешкання, або нотаріально оформлена згода власника нерухомості Підписаний контракт з роботодавцем або попередня домовленість про працевлаштування, де чітко вказані умови оплати праці та робочий графік Довідка про несудимість з компетентних органів Медичний висновок про відсутність небезпечних інфекційних захворювань

Всі документи мають бути подані в оригіналі або у вигляді нотаріально засвідчених копій, перекладених на чеську мову, наприклад через ліцензійного перекладача.

Синя карта (Modrá karta)

Це особливий дозвіл, що відкриває дещо ширші можливості для роботи в Чехії. Синя карта призначена для висококваліфікованих фахівців (наприклад, лікарів, інженерів, ІТ-спеціалістів).

Відповідно, якщо звичайна робоча карта визначає базовий рівень доходу, то Синя карта означатиме, що її власник отримує не менше ніж в півтори рази більше за середній показник зарплати по чеській економіці.

При цьому вакансії на роботу в Чехії для Синіх карт чеське законодавство визначає та затверджує особисто. Чим ще відрізняється Синя карта:

видається на 3 роки (можливе продовження);

дозволяє працювати без обмежень щодо конкретного роботодавця (після перших 6 місяців);

прискорений процес отримання ПМП (через 2 роки);

Для отримання Синьої карти (Modrá karta) у Чехії необхідно мати вищу освіту тривалістю не менше трьох років та укласти трудовий договір на позицію, що вимагає високої кваліфікації, із заробітною платою не менше 1,5-кратного середнього показника по країні.

Пакет документів, включаючи підтвердження кваліфікації та трудовий договір, подається до відповідного відділу Міністерства внутрішніх справ Чехії. Після сплати збору у розмірі 2 500 крон та реєстрації за місцем проживання, заявник стає на поліцейський облік в інспектораті у справах іноземців

Спеціальна робоча віза

Цей дозвіл видається для певних категорій працівників, що отримують роботу в Чехії на короткий строк. Наприклад, це можуть бути сезонні робітники працівники міжнародних компаній, які працюють у Чехії тимчасово.

Сюди входять також учасники урядових або міжнародних програм обміну, фахівці, залучені для виконання короткострокових проектів. Також спеціальну робочу візу отримують технічні спеціалісти, які забезпечують обслуговування обладнання, а також працівники, необхідні для виконання робіт в окремих стратегічних секторах економіки.

Що потрібно для офіційного працевлаштування: вирішення конфліктів

Бувають також таки нюанси працевлаштування в Чехії, коли виникають конфліктні ситуації з роботодавцем. Так, якщо роботодавець не виплачує зарплату, порушує умови трудового договору або змушує працювати нелегально, звертайтеся до уповноважених органів, що призначені захищати інтереси трудових мігрантів:

Інспекції праці Чехії для перевірки роботодавця;

Правозахисних організацій: вони надають консультації та допомагають відстоювати ваші права.

Поліції Чехії, особливо у випадку серйозних порушень або примусової праці.

Загалом, роботу в Чехії знайти нескладно. Ринок праці має багато пропозицій для працівників будь-якої кваліфікації, а чеське законодавство пропонує лояльні умови для іноземців. Наразі, особливими умовами користуються й українські біженці, адже право тимчасового захисту сильно спрощує їм умови працевлаштування. До того ж в Чехії «Режим Україна», який передбачає отримання трудової карти за спрощеним режимом.

Головне для легального працевлаштування в Чехії – уважно оформлювати документи, дотримуватися умов контракту та знати свої права.