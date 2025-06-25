Швейцария меняет правила для украинских беженцев: защиту будут предоставлять не всем

Швейцария собирается принимать украинских беженцев только из оккупированных регионов или тех, где продолжаются боевые действия. Правительство намерено пересмотреть свою текущую систему предоставления статуса защиты "S", которая была введена для украинцев с марта 2022 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию SRF.

В декабре парламент страны принял, что защита будет предоставлена только тем, кто последний раз проживал на территориях, полностью или частично оккупированных Россией, или в регионах с более или менее интенсивными боевыми действиями.

Отмечается, что федеральные власти последуют примеру Норвегии для конкретной реализации, которая разделила Украину на безопасные и опасные регионы. Норвегия считает западную и центральную Украину неопасными.

Среди опасных зон, кроме Одессы, Днепра, Николаева, Запорожья, Харькова, Чернигова и Сум, оказался и Киев.

Безопасные и опасные регионы Украины согласно норвежской практике. Инфографика: Норвежское управление иммиграции.

Швейцария, скорее всего, введет такую же классификацию опасности, как и Норвегия, но с одним отличием: Норвегия считает опасной только территорию города Киева, тогда как Швейцария может распространить эту классификацию на всю Киевскую область.

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Одним из критиков ограничений является Швейцарский совет по делам беженцев. Неправительственная организация считает, что разделение Украины на безопасные и опасные регионы нецелесообразно из-за постоянно меняющейся ситуации безопасности. Швейцарский совет по делам беженцев также критикует будущее неравное обращение с вновь прибывшими и беженцами, которые находятся в Швейцарии уже некоторое время.

Остается непонятным, когда это произойдет, модель пока находится на стадии разработки и пока точно неизвестно, когда ее собираются ввести.

Напомним, Совет министров ЕС по юстиции и внутренним делам продлил украинцам статус временной защиты до марта 2027 года. Около пяти миллионов украинцев, уехавших из Украины после начала полномасштабного вторжения, находятся под статусом временной защиты, и это количество растет. 60% из них находятся в Германии, Польше и Чехии.