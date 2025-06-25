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Швейцарія змінює правила для українських біженців: захист надаватимуть не всім

біженці
Швейцарія перегляне статус українських біженців/Keystone

Швейцарія збирається приймати українських біженців лише з окупованих регіонів або тих, де тривають бойові дії. Уряд має намір переглянути свою поточну систему надання статусу захисту "S", яка була введена для українців з березня 2022 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію SRF.

У грудні парламент країни ухвалив, що захист буде надано тільки тим, хто востаннє проживав на територіях, повністю або частково окупованих Росією, або в регіонах із "більш-менш інтенсивними" бойовими діями.

Зазначається, що федеральна влада візьме приклад з Норвегії для конкретної реалізації, яка розділила Україну на безпечні та небезпечні регіони. Норвегія вважає західну і центральну Україну безпечними.

Серед небезпечних зон, крім Одеси, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя, Харкова, Чернігова та Сум, опинився також і Київ.

Фото 2 — Швейцарія змінює правила для українських біженців: захист надаватимуть не всім
Безпечні та небезпечні регіони України згідно з норвезькою практикою. Інфографіка: Норвезьке управління імміграції.

Швейцарія, найімовірніше, запровадить таку саму класифікацію небезпеки, як і Норвегія, але з однією відмінністю: Норвегія вважає небезпечною лише територію міста Києва, тоді як Швейцарія може поширити цю класифікацію на всю Київську область. 

Одним із критиків обмежень є Швейцарська рада у справах біженців. Неурядова організація вважає, що поділ України на безпечні та небезпечні регіони недоцільний через постійно мінливу безпекову ситуацію. Швейцарська рада у справах біженців також критикує майбутнє нерівне поводження з новоприбулими та біженцями, які перебувають у Швейцарії вже деякий час.

Залишається незрозумілим, коли це станеться, модель поки що перебуває на стадії розроблення і поки що точно невідомо, коли її збираються запровадити.

Нагадаємо, Рада міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ подовжила українцям статус тимчасового захисту до березня 2027 року. Близько п'яти мільйонів українців, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення, перебувають під статусом тимчасового захисту, і ця кількість зростає. 60% із них перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії.

Автор:
Тетяна Бесараб