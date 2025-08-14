Нотаріальні послуги в Україні: що користується найбільшим попитом

За перші шість місяців 2025 року в Україні використали понад 3,4 млн нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільший попит залишився на оформлення спадщини та угоди з майном і землею, а кількість заповітів скоротилася на 15%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Opendatabot.

Найпопулярніші нотаріальні послуги

За перше півріччя 2025 року українці найчастіше оформлювали спадщину — для цього використали 495 тисяч нотаріальних бланків. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року, але майже на стільки ж більше, ніж у першому півріччі 2021 року.

Попит на відчуження земельних ділянок також зріс: за пів року використали 424 тисячі бланків, що майже на третину більше, ніж у відповідному періоді 2021-го. Натомість угоди з іншою нерухомістю оформлюють менш активно: 402,7 тисячі бланків — на 17% менше, ніж у першому півріччі 2021 року.

Кількість заповітів скоротилася на 15%, до 58 179 бланків. Шлюбні договори теж оформлюють рідше — за пів року використали лише 3 561 бланк, що майже вдвічі менше, ніж до початку повномасштабної війни.

