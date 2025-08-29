В Украине обновили правила в сфере е-нотариата: какие изменения

Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее изменения в правила работы е-нотариата.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Отмечается, что цель документа - согласование положений нормативно-правовых актов, обеспечение надлежащего правового регулирования функционирования Электронного реестра нотариальных действий и использование специальных бланков нотариальных документов.

Что изменилось

В частности, постановлением предусмотрено:

нормирование порядка одновременного ведения нотариусами Электронного реестра нотариальных действий и бумажного реестра для регистрации нотариальных действий в рамках реализации экспериментального проекта;

урегулирование отношений, связанных с предоставлением доступа к сведениям Электронного реестра нотариальных действий при реорганизации государственных нотариальных контор, в частности относительно передачи доступа ее правопреемнику;

уточнение перечня сведений, не подлежащих внесению в Электронный реестр нотариальных действий, но содержащихся в реестрах для регистрации нотариальных действий в бумажной форме, определенных Правилами ведения нотариального делопроизводства (в частности данные о сумме платы за совершенное нотариальное действие или государственной пошлины, основания увольнения нотариального действия);

наделение уполномоченного лица администратора Единого реестра специальных бланков нотариальных документов полномочиями вносить в этот реестр сведения о бланках, которые были уничтожены, утрачены или украдены и не доставлены заказчикам (государственным нотариальным конторам, архивам, частным нотариусам).

В Минюсте подчеркивают, что принятие постановления позволит согласовать положения нормативно-правовых актов и урегулировать отношения в соответствующей сфере, что обезопасит от возникновения несогласованностей во время практической реализации норм и обеспечит надлежащее функционирование Электронного реестра нотариальных действий как составляющей Единой государственной электронной системы е-нотариата. нотариальных документов

Напомним, в Украине идет масштабная реформа нотариата, целью которой является сделать нотариальные услуги более быстрыми, удобными и современными. Одним из ключевых этапов изменений стало обновлениеЕдиного реестра доверенностей.

Добавим, за первые шесть месяцев 2025 года в Украине использовали более 3,4 млн. нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший спрос остался на оформление наследства и соглашения с имуществом и землей, а количество завещаний сократилось на 15%.