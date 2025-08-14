Украина обновила Единый реестр доверенностей: что это даст

В Украине идет масштабная реформа нотариата, целью которой является сделать нотариальные услуги более быстрыми, удобными и современными. Одним из ключевых этапов изменений стало обновление Единого реестра доверенностей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Раньше система имела устаревший и запутанный интерфейс, что заставляло нотариусов тратить много времени на дублирование одних и тех же данных в разных полях. Это не только замедляло работу, но повышало риск ошибок.

Теперь реестр получил современный и интуитивно понятный интерфейс. Все функции сгруппированы удобно, система автоматически подтягивает повторяющуюся информацию, что значительно ускоряет работу нотариусов и минимизирует риски ошибок.

В будущем благодаря этому обновлению украинцы смогут проверять подлинность нотариальных доверенностей через приложение "Действие" - достаточно будет отсканировать QR-код на документе.

Минюст отмечает, что цифровизация нотариата позволит снизить бюрократию и сделает получение услуг максимально быстрым и удобным.

Добавим, за первые шесть месяцев 2025 года в Украине использовали более 3,4 млн. нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший спрос остался на оформление наследства и соглашения с имуществом и землей, а количество завещаний сократилось на 15%.