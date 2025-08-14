Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,09

EUR

48,65

+0,57

Наличный курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,65

48,45

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина обновила Единый реестр доверенностей: что это даст

нотариусы
Украина обновила Единый реестр доверенностей / Depositphotos

В Украине идет масштабная реформа нотариата, целью которой является сделать нотариальные услуги более быстрыми, удобными и современными. Одним из ключевых этапов изменений стало обновление Единого реестра доверенностей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Раньше система имела устаревший и запутанный интерфейс, что заставляло нотариусов тратить много времени на дублирование одних и тех же данных в разных полях. Это не только замедляло работу, но повышало риск ошибок.

Теперь реестр получил современный и интуитивно понятный интерфейс. Все функции сгруппированы удобно, система автоматически подтягивает повторяющуюся информацию, что значительно ускоряет работу нотариусов и минимизирует риски ошибок.

В будущем благодаря этому обновлению украинцы смогут проверять подлинность нотариальных доверенностей через приложение "Действие" - достаточно будет отсканировать QR-код на документе.

Минюст отмечает, что цифровизация нотариата позволит снизить бюрократию и сделает получение услуг максимально быстрым и удобным.

Добавим, за первые шесть месяцев 2025 года в Украине использовали более 3,4 млн. нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший спрос остался на оформление наследства и соглашения с имуществом и землей, а количество завещаний сократилось на 15%.

Автор:
Татьяна Гойденко