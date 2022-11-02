В "Дії" теперь можно проверить нотариальный документ с QR-кодом

Теперь на нотариальных документах может быть QR-код, по которому можно проверить их в приложении "Дія" за несколько кликов. Это ускоряет процесс проверки нотариального документа и обеспечивает надежную защиту от подделок.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Цифровизируем одну из наиболее консервативных сфер - нотариат. Сегодня запустили первый этап масштабного проекта Нота, над которым работали вместе с Минюстом и Нотариальной палатой Украины", - отметил Федоров.

Теперь доверенность, договор аренды авто и заявление, на котором удостоверяется подлинность подписи, нотариусы могут формировать с QR-кодом. А для их проверки нужно считать QR-код сканером в приложении "Дія".

"Работает все очень просто. Например, вам нужно открыть счет в банке через доверенное лицо. Человек приходит в банк и предоставляет доверенность, на который нанесен QR-код. Далее сотрудник считывает его QR-код сканером в "Дії". Затем вам и доверенному лицу поступает запрос на передачу электронной копии документа банку. Кто-то из вас должен подтвердить его в "Дії". Это все!", - пояснил министр.

Также работник банка получает электронную копию вашего документа, проверяет ее и сразу может открыть счет.

"Раньше на проверку документов нужно было потратить около 2 дней. Сейчас несколько минут. Не нужно делать сканкопии или дополнительно обращаться к нотариусу. К тому же документы с QR-кодом защищены от подделок", - отмечает Федоров.

Он подчеркнул, что наносить QR-код на документы могут нотариусы Киева. Но впоследствии проект масштабируют, чтобы в каждом городе Украины можно было заказать нотариальный документ по QR.

Напомним, скоро в приложении "Дія" можно будет в 2 клика получить справку о месте жительства. Все желающие могут присоединиться к бета-тесту услуги.

Отметим, в приложении "Дія" появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.