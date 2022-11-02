У "Дії" відтепер можна перевірити нотаріальний документ з QR-кодом

Тепер на нотаріальних документах може бути QR-код, за яким можна перевірити їх у застосунку “Дія” за кілька кліків. Це пришвидшує процес перевірки нотаріального документа та надає надійний захист від підробок.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Цифровізуємо одну з найбільш консервативних сфер — нотаріат. Сьогодні запустили перший етап масштабного проєкту Нота, над яким працювали разом з Мін'юстом та Нотаріальною палатою України", - зазначив Федоров.

Відтепер довіреність, договір оренди авто та заява, на якій засвідчується справжність підпису, нотаріуси можуть формувати з QR-кодом. А для їх перевірки потрібно зчитати QR-код сканером у застосунку "Дія".

"Працює все дуже просто. Наприклад, вам потрібно відкрити рахунок в банку через довірену особу. Вона приходить в банк і надає довіреність, на який нанесений QR-код. Далі співробітник зчитує його QR-код сканером у "Дії". Потім вам і довіреній особі надходить запит на передачу електронної копії документа банку. Хтось із вас має підтвердити його в "Дії". Це все!", - пояснив міністр.

Також працівник банку отримує електронну копію вашого документа, перевіряє її й одразу ж може відкрити рахунок.

"Раніше на перевірку документів потрібно було витратити близько 2 днів. Зараз — кілька хвилин. Не потрібно робити сканкопії чи додатково звертатися до нотаріуса. До того ж документи з QR-кодом захищені від підробок", - зауважує Федоров.

Він підкреслив, що наразі наносити QR-код на документи можуть нотаріуси Києва. Але згодом проєкт масштабують, щоб у кожному місті України можна було замовити нотаріальний документ з QR.

Нагадаємо, скоро в застосунку "Дія" можна буде в 2 кліки отримати довідку про місце проживання. Наразі всі бажаючи можуть долучитися до бета-тесту послуги.

Зазначимо, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси- електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.