В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії

Міністерство цифрової трансформації планує запустити в Україні загальнодоступні Wi-Fi точки, які працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall на випадок вимкнення електроенергії. Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров в інтерв'ю виданню Forbes.

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"Ми хочемо забезпечити країну "залізобетонними" місцями для зв'язку в будь-якій ситуації. У тому числі, розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного зв'язку були в Україні та працювали незалежно від роботи енергомережі. Я не знаю, скільки буде таких точок доступу. Зараз робимо кілька тестових спотів, подивимося на їхню роботу і масштабуємо", — резюмував голова Мінцифри.

Такі громадські Wi-Fi споти запрацюють вже найближчого місяця, обіцяють у міністерстві.

"У нас мало часу, щоб довго запускати такі проекти. Цього тижня отримаємо тестову точку, перевіримо роботу у внутрішньому форматі, а далі масштабування", - заявив віце-прем'єр.

Федоров додав, що за сприяння Мінцифри в Україну доставили 20 тис терміналів Starlink, з яких 15 фінансується урядом Польщі, міністрами цифрової трансформації ЄС, USAID. Міжнародні партнери заплатили як за термінали, так і оплачують послуги зв'язку.

Зараз польські колеги передают Мінцифри ще 1570 терміналів — частину з них планують використовувати для створення публічних точок Wi-Fi, частину – на залізниці, частину – на об'єктах соціальної інфраструктури та потреб військових.

Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX звернулася до Міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink.

Але згодом Маск заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

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