В Украине планируют создать публичные точки Wi-Fi на случай отключения электроэнергии

Министерство цифровой трансформации планирует запустить в Украине общедоступные Wi-Fi точки, которые будут работать на аккумуляторах Tesla Powerwall на случай отключения электроэнергии. Об этом 31 октября сообщил глава ведомства Михаил Федоров в интервью изданию Forbes.

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"Мы хотим обеспечить страну "железобетонными" местами для связи в любой ситуации. В том числе рассматриваем использование Tesla Powerwall, Starlink, чтобы такие точки публичной связи были в Украине и работали независимо от работы энергосети. Я не знаю, сколько будет таких точек доступа. Сейчас делаем несколько тестовых спотов, посмотрим на их работу и масштабируем", - резюмировал глава Минцифры.

Такие общественные Wi-Fi споты заработают уже в ближайший месяц, обещают в министерстве.

"У нас мало времени, чтобы долго запускать такие проекты. На этой неделе получим тестовую точку, проверим работу во внутреннем формате, а дальше масштабирование", - заявил вице-премьер.

Федоров добавил, что при содействии Минцифры в Украину доставили 20 тыс терминалов Starlink, из которых 15 финансируется правительством Польши, министрами цифровой трансформации ЕС, USAID. Международные партнеры заплатили как за терминалы, так и за услуги связи.

Сейчас польские коллеги передают Минцифры еще 1570 терминалов — часть из них используют для создания публичных точек Wi-Fi, часть – на железной дороге, часть – на объектах социальной инфраструктуры и военных нужд.

Напомним, что ранее компания SpaceX обратилась в Минобороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink.

Но впоследствии Маск заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.

Источник фото: ua.depositphotos.com