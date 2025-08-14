Україна оновила Єдиний реєстр довіреностей: що це дасть

В Україні триває масштабна реформа нотаріату, метою якої є зробити нотаріальні послуги швидшими, зручнішими та сучасними. Одним із ключових етапів змін стало оновлення Єдиного реєстру довіреностей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Раніше система мала застарілий та заплутаний інтерфейс, що змушувало нотаріусів витрачати багато часу на дублювання одних і тих самих даних у різних полях. Це не лише сповільнювало роботу, а й підвищувало ризик помилок.

Тепер реєстр отримав сучасний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Усі функції згруповані зручно, а система автоматично підтягує повторювану інформацію, що значно прискорює роботу нотаріусів та мінімізує ризики помилок.

У майбутньому завдяки цьому оновленню українці зможуть перевіряти дійсність нотаріальних довіреностей через додаток "Дія" — достатньо буде відсканувати QR-код на документі.

Мін'юст наголошує, що цифровізація нотаріату дозволить зменшити бюрократію та зробить отримання послуг максимально швидким і зручним.

Додамо, за перші шість місяців 2025 року в Україні використали понад 3,4 млн нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільший попит залишився на оформлення спадщини та угоди з майном і землею, а кількість заповітів скоротилася на 15%.