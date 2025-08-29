В Україні оновили правила у сфері е-нотаріату: які зміни

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає зміни до правил роботи е-нотаріату.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Зазначається, що мета документа — узгодження положень нормативно-правових актів, забезпечення належного правового регулювання щодо функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій та використання спеціальних бланків нотаріальних документів.

Що змінилося

Зокрема, постановою передбачено:

унормування порядку одночасного ведення нотаріусами Електронного реєстру нотаріальних дій та паперового реєстру для реєстрації нотаріальних дій у межах реалізації експериментального проекту;

врегулювання відносин, пов’язаних з наданням доступу до відомостей Електронного реєстру нотаріальних дій у разі реорганізації державних нотаріальних контор, зокрема щодо передачі доступу її правонаступнику;

уточнення переліку відомостей, які не підлягають внесенню до Електронного реєстру нотаріальних дій, але містяться у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій у паперовій формі, визначених Правилами ведення нотаріального діловодства (зокрема дані про суму плати за вчинену нотаріальну дію або державного мита, підстави звільнення від нього та підписи осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії);

наділення уповноваженої особи адміністратора Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів повноваженнями вносити до цього реєстру відомості про бланки, які були знищені, втрачені чи викрадені та не доставлені замовникам (державним нотаріальним конторам, архівам, приватним нотаріусам).

У Мін’юсті наголошують, що прийняття постанови дозволить узгодити положення нормативно-правових актів та врегулювати відносини у відповідній сфері, що убезпечить від виникнення неузгодженостей під час практичної реалізації норм та забезпечить належне функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій як складової Єдиної державної електронної системи е-нотаріату, а також дозволить ефективно вести облік і контроль використання спеціальних бланків нотаріальних документів.

Нагадаємо, в Україні триває масштабна реформа нотаріату, метою якої є зробити нотаріальні послуги швидшими, зручнішими та сучасними. Одним із ключових етапів змін стало оновлення Єдиного реєстру довіреностей.

Додамо, за перші шість місяців 2025 року в Україні використали понад 3,4 млн нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільший попит залишився на оформлення спадщини та угоди з майном і землею, а кількість заповітів скоротилася на 15%.