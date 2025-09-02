В Украине стало меньше нотариусов: 88% ведут частную практику

По данным Министерства юстиции Украины по состоянию на конец августа в Украине работают 5,8 тысяч нотариусов. С начала полномасштабной войны их стало меньше на 11%. Четверть всех нотариусов страны работает в Киеве. 82% таких специалистов – женщины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

По данным аналитиков, с начала полномасштабной войны нотариусов уменьшалось, в среднем, на 200 специалистов в год. В целом, по сравнению с 2021 годом, таких специалистов стало на 11% меньше.

Где больше всего нотариусов

Больше всего нотариусов зарегистрировано в Киеве - 1292 или 22%. Также специалисты выбирают для своей работы Днепропетровскую область – 451 (8)%, Львовскую – 446 или 8% и Одесскую области – 420 или 7%.

С начала полномасштабной увеличилось количество нотариусов в относительно безопасных регионах страны: +5% в Черкасской и Киевской областях, +2% в Ровенской и Винницкой областях. Единственный регион, где количество нотариусов не изменилось — Тернопольская область: там работают 132 специалиста, как и было до начала полномасштабной.

В регионах, приближенных к фронту, специалистов стало меньше: в 20 раз — в Луганской области, в 4 раза — в Херсонской и Донбассе, в 1,8 раза в Запорожье, в 1,3 — в Харьковской области.

Формат организации работы

Аналитики отмечают, что большинство украинских нотариусов ведут частную практику — таких специалистов 88% или 5139. Еще 12% или 687 специалистов на всю страну работают в государственных нотариальных конторах и только 0,3% — в государственных нотариальных архивах.

Подавляющее большинство украинских нотариусов – женщины: 82% или 4804 специалиста. Аналитики подчеркивают, что, в отличие от многих других сфер, полномасштабная война не оказала особого влияния на гендерное преимущество в нотариате: в 2021 году женщин было 81%.

Добавим, за первые шесть месяцев 2025 года в Украине использовали более 3,4 млн. нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший спрос остался на оформление наследства и соглашения с имуществом и землей, а количество завещаний сократилось на 15%.

Также в Украине идет масштабная реформа нотариата, целью которой является сделать нотариальные услуги более быстрыми, удобными и современными. Одним из ключевых этапов изменений стало обновлениеЕдиного реестра доверенностей.