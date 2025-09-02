В Україні поменшало нотаріусів: 88% ведуть приватну практику

За даними Міністерства юстиції України станом на кінець серпня в Україні працюють 5,8 тисячі нотаріусів. Від початку повномасштабної війни їх поменшало на 11%. Чверть від усіх нотаріусів країни працює в Києві. 82% таких фахівців — жінки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

За даними аналітиків, від початку повномасштабної війни нотаріусів меншало, в середньому, на 200 фахівців на рік. Загалом, порівняно до 2021 року, наразі таких спеціалістів стало на 11% менше.

Де найбільше нотаріусів

Найбільше нотаріусів зареєстровано у Києві — 1 292 або 22%. Також фахівці обирають для своєї роботи Дніпропетровську область — 451 (8)%, Львівську — 446 або 8% та Одеську області — 420 або 7%.

Від початку повномасштабної побільшало нотаріусів у відносно безпечних регіонах країни: +5% у Черкаській та Київській областях, +2% у Рівненській та Вінницькій областях. Єдиний регіон, де кількість нотаріусів не змінилась — Тернопільська область: там працює 132 фахівці, як й було до початку повномасштабної.

Натомість у регіонах, наближених до фронту, фахівців поменшало: у 20 разів — на Луганщині, у 4 рази — на Херсонщині та Донеччині, в 1,8 раза на Запоріжжі, в 1,3 — на Харківщині.

Формат організації роботи

Аналітики зауважують, що більшість українських нотаріусів ведуть приватну практику — таких фахівців 88% або ж 5 139. Ще 12% або 687 фахівців на всю країну працюють в державних нотаріальних конторах та лише 0,3% — у державних нотаріальних архівах.

Переважна більшість українських нотаріусів — жінки: 82% або 4804 фахівці. Аналітики підкреслюють, що, на відміну від багатьох інших сфер, повномасштабна війна не мала особливого впливу на гендерну перевагу в нотаріаті: у 2021 році жінок було 81%.

Додамо, за перші шість місяців 2025 року в Україні використали понад 3,4 млн нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільший попит залишився на оформлення спадщини та угоди з майном і землею, а кількість заповітів скоротилася на 15%.

Також в Україні триває масштабна реформа нотаріату, метою якої є зробити нотаріальні послуги швидшими, зручнішими та сучасними. Одним із ключових етапів змін стало оновлення Єдиного реєстру довіреностей.