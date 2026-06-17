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Госбанкам хотят изменить приоритеты кредитования во время войны

Госбанкам хотят изменить приоритеты кредитования во время войны
Госбанкам хотят изменить приоритеты кредитования во время войны

Правительство готовит изменения в Стратегию развития государственных банков, чтобы расширить кредитование бизнеса во время войны. Приоритетами должны стать энергетика, оборонно-промышленный комплекс, промышленность и предприятия в регионах прифронтовых.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после встречи с главой Национального банка, руководителями государственных банков и народными депутатами.

По ее словам, восстановление экономики невозможно без доступа бизнеса к длинным дешевым деньгам. Это особенно актуально для компаний в прифронтовых регионах, нуждающихся в финансировании для восстановления производств и создания рабочих мест.

Свириденко поручила Министерству финансов совместно с Министерством экономики подготовить изменения в Стратегию развития государственных банков. Документ должен определить приоритетные направления кредитования в условиях войны и конкретные решения по расширению финансирования бизнеса у фронта.

Отдельно правительство хочет запустить проектное финансирование.

Также Минфин должен подготовить предложения по привлечению ресурсов государственного банковского сектора для поддержки НАК "Нефтегаз Украины" во время подготовки к следующему отопительному сезону.

Кроме того, в KPI государственных банков планируется закрепить фокус на кредитовании приоритетных отраслей.

Для бизнеса это может означать более широкий доступ к кредитам для восстановления и развития производства. Для государства использование госбанков как инструмента поддержки секторов, от которых зависит обороноспособность, энергетическая и экономическая устойчивость страны.

Заметим, что несмотря на то, что банки фиксируют рост спроса бизнеса на кредиты, фокус смещается от льготных программ с государственной поддержкой к комбинированным решениям на рыночных условиях.

Автор:
Татьяна Гойденко