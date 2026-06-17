Держбанкам хочуть змінити пріоритети кредитування під час війни

Уряд готує зміни до Стратегії розвитку державних банків, щоб розширити кредитування бізнесу під час війни. Пріоритетами мають стати енергетика, оборонно-промисловий комплекс, промисловість і підприємства у прифронтових регіонах.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі з головою Національного банку, керівниками державних банків і народними депутатами.

За її словами, відновлення економіки неможливе без доступу бізнесу до довгих дешевих грошей. Це особливо актуально для компаній у прифронтових регіонах, яким потрібне фінансування для відновлення виробництв і створення робочих місць.

Свириденко доручила Міністерству фінансів спільно з Міністерством економіки підготувати зміни до Стратегії розвитку державних банків. Документ має визначити пріоритетні напрями кредитування в умовах війни та конкретні рішення для розширення фінансування бізнесу біля фронту.

Окремо уряд хоче запустити проєктне фінансування.

Також Мінфін має підготувати пропозиції щодо залучення ресурсів державного банківського сектору для підтримки НАК "Нафтогаз України" під час підготовки до наступного опалювального сезону.

Крім того, у KPI державних банків планують закріпити фокус на кредитуванні пріоритетних галузей.

Для бізнесу це може означати ширший доступ до кредитів на відновлення й розвиток виробництва. Для держави — використання держбанків як інструменту підтримки секторів, від яких залежить обороноздатність, енергетична та економічна стійкість країни.

Зауважимо, попри те, що банки фіксують зростання попиту бізнесу на кредити, фокус зміщується від пільгових програм з державною підтримкою до комбінованих рішень на ринкових умовах.