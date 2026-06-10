Бізнесу після обстрілів дадуть кредити під 0%: що відомо про нову програму

Українські підприємства, які зазнали збитків через війну, зможуть залучити до 150 млн грн пільгового фінансування. Новий напрям державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” передбачає кредитування під 0% у перші два роки та покликаний допомогти бізнесу швидше відновити виробництво.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінеокноміки.

Держава готує безвідсоткові кредити

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України продовжує серію регіональних зустрічей, присвячених підтримці та відновленню підприємств, які постраждали внаслідок російської агресії. Чергову нараду провели для представників бізнесу Миколаївської області - регіону, який регулярно потерпає від ворожих обстрілів та потребує додаткових інструментів для відновлення економічної активності.

Під час зустрічі підприємцям презентували як чинні державні програми підтримки, так і нові фінансові можливості, які найближчим часом стануть доступними для бізнесу. Зокрема, Мінекономіки працює над запуском нового напряму програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підприємств, що зазнали збитків через війну.

Новий механізм передбачатиме пільгове кредитування під 0% річних упродовж перших двох років із можливістю залучити до 150 млн грн на відновлення виробництва та розвиток діяльності.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, підприємства, які продовжують працювати в умовах постійних обстрілів, зберігають робочі місця та підтримують економіку громад, повинні мати доступ до швидких і дієвих інструментів відновлення. Саме тому держава не лише розширює чинні програми підтримки, а й розробляє нові механізми фінансування для бізнесу, який постраждав від війни.

Окрім нового кредитного інструменту, учасникам зустрічі представили програми, що вже діють у межах політики "Зроблено в Україні".

Серед них - гранти для переробних підприємств на відновлення виробничих потужностей. Бізнес може отримати до 16 млн грн компенсації, але не більше суми підтверджених збитків. Держава покриває до 80% вартості проєкту, ще 20% має забезпечити заявник.

Також підприємцям нагадали про програму страхування воєнних ризиків, яку реалізує Експортно-кредитне агентство. Для компаній, що працюють на прифронтових територіях, передбачено компенсацію до 30 млн грн за пошкоджене або знищене майно. Для бізнесу по всій країні доступне відшкодування вартості страхування від воєнних ризиків у розмірі до 3 млн грн.

Ще одним інструментом підтримки є програма "Точка опори", яка допомагає підприємствам зберігати працівників під час вимушеного простою. У межах програми роботодавці можуть отримати компенсацію витрат на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску на період відновлення роботи.

Учасники зустрічі також отримали консультації щодо умов участі у державних програмах та порядку подання заявок. У Мінекономіки наголошують, що серія регіональних нарад триватиме й надалі, аби якомога більше підприємств у постраждалих регіонах могли скористатися доступними інструментами підтримки, відновити виробництво та зберегти робочі місця.

У заході взяли участь представники Верховної Ради, Експортно-кредитного агентства, Державної служби зайнятості, Миколаївської обласної військової адміністрації та місцевого бізнесу

Зауважимо, попри те, що банки фіксують зростання попиту бізнесу на кредити, фокус зміщується від пільгових програм з державною підтримкою до комбінованих рішень на ринкових умовах.