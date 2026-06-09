Український бізнес та громадяни збільшили відрахування до місцевих бюджетів на 15%

За перші п'ять місяців поточного року до місцевих бюджетів України надійшло 231,3 млрд гривень податків і зборів. Це на 15,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Найбільше джерело надходжень – податок на доходи фізичних осіб. За п’ять місяців платники перерахували 134,2 млрд грн ПДФО, що на 19,6% перевищує торішній показник за цей період.

Загалом перелік основних бюджетоформуючих платежів виглядає так:

ПДФО: 134,2 млрд грн (+19,6%);

134,2 млрд грн (+19,6%); Єдиний податок: 39,1 млрд грн (+10,3%);

39,1 млрд грн (+10,3%); Податок на майно: 25,4 млрд грн (+13,7%);

25,4 млрд грн (+13,7%); Податок на прибуток підприємств: 17,9 млрд грн (+1,3%);

17,9 млрд грн (+1,3%); Туристичний збір: 161,8 млн грн (+22,6%);

161,8 млн грн (+22,6%); Збір за паркування: 97 млн грн (+11%).

Нагадаємо, у квітні 2026 року загальний фонд державного бюджету отримав 302,6 млрд грн. Державна податкова служба виконала план на 104,2 %, забезпечивши додаткові 3,8 млрд грн, а митна служба – на 101 %, що принесло понад план 0,8 млрд грн.