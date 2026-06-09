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Украинский бизнес и граждане увеличили отчисления в местные бюджеты на 15%

Гривны
Местные бюджеты получили 231 млрд гривен налогов за пять месяцев / Depositphotos

За первые пять месяцев текущего года в местные бюджеты Украины поступило 231,3 млрд. гривен налогов и сборов. Это на 15,1% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Наибольший источник поступлений – налог на доходы физических лиц. За пять месяцев плательщики перечислили 134,2 млрд грн НДФЛ, что на 19,6% превышает прошлогодний показатель за этот период.

В целом перечень основных бюджетоформирующих платежей выглядит следующим образом:

  • НДФЛ: 134,2 млрд грн (+19,6%);
  • Единый налог: 39,1 млрд грн (+10,3%);
  • Налог на имущество: 25,4 млрд грн (+13,7%);
  • Налог на прибыль предприятий: 17,9 млрд грн (+1,3%);
  • Туристический сбор: 161,8 млн. грн (+22,6%);
  • Сбор за парковку: 97 млн грн (+11%).

Напомним, в апреле 2026 года общий фонд государственного бюджета получил 302,6 млрд. грн. Государственная налоговая служба выполнила план на 104,2%, обеспечив дополнительные 3,8 млрд грн, а таможенная служба – на 101%, что принесло более 0,8 млрд грн.

Автор:
Татьяна Бессараб