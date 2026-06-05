За пять месяцев бюджет получил более 301 миллиарда гривен единого взноса

В январе-мае 2026 года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование достигли 301,7 млрд грн. Этот показатель демонстрирует устойчивый рост финансовых поступлений по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Нынешняя сумма оказалась на 44,4 млрд грн больше показателя аналогичного периода прошлого года. За первые пять месяцев 2025 года в бюджет поступило 257,3 млрд. грн. единого взноса. Таким образом, темпы роста сбора в годовом исчислении составляют 17,3 %.

В ГНС напоминают, что единственный взнос является базовым источником финансирования отечественной системы социального страхования. Именно его стабильная выплата гарантирует гражданам формирование страхового стажа, необходимого для получения пенсионных выплат, оплаты больничных, пособия по безработице и других видов государственных социальных гарантий.

Как самостоятельно докупить страховой стаж в 2026 году

Украинцы, которым для выхода на пенсию не хватает страхового стажа, имеют законную возможность увеличить его за счет добровольных взносов. Налоговая служба предлагает два формата участия по выбору:

Единовременная оплата за прошлые периоды: позволяет компенсировать месяцы официальной безработицы или отсутствия предпринимательской деятельности. В 2026 году минимальный размер такого взноса равняется 3804,68 грн за каждый месяц стажа. Всю сумму необходимо внести в течение 10 дней после подписания договора.

Ежемесячное добровольное участие предусматривает заключение договора на срок от одного года с регулярной выплатой взносов. В 2026 году минимальный ежемесячный платеж составляет 1902,34 грн.

Чтобы воспользоваться этими инструментами, гражданам следует обратиться в органы ГНС по месту жительства и подать соответствующее заявление в бумажной или электронной форме.

Напомним, в мае сообщалось, что поступления единого взноса выросли на 17%. По результатам первых четырех месяцев 2026 сумма единого взноса составила 238,1 млрд грн. Тогдашний прирост по сравнению с январем-апрелем 2025 года также держался на уровне 17,3%, что принесло государственной казне 35,1 млрд грн дополнительных средств.