За п'ять місяців бюджет отримав понад 301 мільярд гривень єдиного внеску

Протягом січня – травня 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сягнули 301,7 млрд грн. Цей показник демонструє стійке зростання фінансових надходжень порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Цьогорічна сума виявилася на 44,4 млрд грн більшою за показник аналогічного періоду минулого року. За перші п’ять місяців 2025 року до бюджету надійшло 257,3 млрд грн єдиного внеску. Таким чином, темпи зростання збору в річному вимірі становлять 17,3 %.

У ДПС нагадують, що єдиний внесок є базовим джерелом фінансування вітчизняної системи соціального страхування. Саме стабільна його сплата гарантує громадянам формування страхового стажу, необхідного для отримання пенсійних виплат, оплати лікарняних, допомоги по безробіттю та інших видів державних соціальних гарантій.

Як самостійно докупити страховий стаж у 2026 році

Українці, яким для виходу на пенсію бракує страхового стажу, мають законну можливість збільшити його за рахунок добровільних внесків. Податкова служба пропонує два формати участі на вибір:

Одноразова сплата за минулі періоди: дозволяє компенсувати місяці офіційного безробіття чи відсутності підприємницької діяльності. У 2026 році мінімальний розмір такого внеску дорівнює 3804,68 грн за кожен місяць стажу. Усю суму необхідно внесить протягом 10 днів після підписання договору.

Щомісячна добровільна участь: передбачає укладення договору на термін від одного року з регулярною виплатою внесків. У 2026 році мінімальний щомісячний платіж становить 1902,34 грн.

Щоб скористатися цими інструментами, громадянам потрібно звернутися до органів ДПС за місцем свого проживання та подати відповідну заяву у паперовій або електронній формі.

Нагадаємо, у травні повідомлялось, що надходження єдиного внеску зросли на 17%. За результатами перших чотирьох місяців 2026 року сума єдиного внеску становила 238,1 млрд грн. Тодішній приріст порівняно з січнем – квітням 2025 року також тримався на рівні 17,3 %, що принесло державній скарбниці 35,1 млрд грн додаткових коштів.