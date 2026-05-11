Плюс 35 мільярдів до бюджету: надходження єдиного внеску зросли на 17%

гривні
Надходження єдиного внеску перевищили 238 млрд грн з початку року / Shutterstock

За результатами перших чотирьох місяців 2026 року до бюджету надійшло 238,1 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з січнем – квітнем 2025 року сума збільшилася на 17,3 %, що у грошовому еквіваленті становить 35,1 млрд грн додаткових коштів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Сплачені кошти спрямовуються на виконання державних соціальних програм. Зокрема, ці ресурси забезпечують:

  • фінансування пенсійних виплат; 
  • допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; 
  • інші законодавчо встановлені соціальні виплати.

Хто сплачує ЄСВ?

Згідно з нормами чинного законодавства, обов'язок щодо сплати внеску покладено на наступні категорії:

  • юридичні та фізичні особи, які використовують працю найманих працівників; 
  • фізичні особи – підприємці (ФОП); 
  • особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Способи перевірки заборгованості

Для контролю стану розрахунків платники можуть скористатися цифровими сервісами або звернутися до контролюючих органів особисто:

  • розділ "Стан розрахунків з бюджетом" у приватній частині Електронного кабінету на вебпорталі ДПС; 
  • мобільний застосунок "Моя податкова"; 
  • Центри обслуговування платників за місцем реєстрації.

Нагадаємо, у січні та лютому 2026 року сума надходжень єдиного внеску (ЄСВ) склала понад 111,9 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було зібрано 96,8 млрд грн, показник зріс на 15,6 %.

Автор:
Тетяна Ковальчук