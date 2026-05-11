Плюс 35 мільярдів до бюджету: надходження єдиного внеску зросли на 17%
За результатами перших чотирьох місяців 2026 року до бюджету надійшло 238,1 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з січнем – квітнем 2025 року сума збільшилася на 17,3 %, що у грошовому еквіваленті становить 35,1 млрд грн додаткових коштів.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.
Сплачені кошти спрямовуються на виконання державних соціальних програм. Зокрема, ці ресурси забезпечують:
- фінансування пенсійних виплат;
- допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;
- інші законодавчо встановлені соціальні виплати.
Хто сплачує ЄСВ?
Згідно з нормами чинного законодавства, обов'язок щодо сплати внеску покладено на наступні категорії:
- юридичні та фізичні особи, які використовують працю найманих працівників;
- фізичні особи – підприємці (ФОП);
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність.
Способи перевірки заборгованості
Для контролю стану розрахунків платники можуть скористатися цифровими сервісами або звернутися до контролюючих органів особисто:
- розділ "Стан розрахунків з бюджетом" у приватній частині Електронного кабінету на вебпорталі ДПС;
- мобільний застосунок "Моя податкова";
- Центри обслуговування платників за місцем реєстрації.
Нагадаємо, у січні та лютому 2026 року сума надходжень єдиного внеску (ЄСВ) склала понад 111,9 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було зібрано 96,8 млрд грн, показник зріс на 15,6 %.