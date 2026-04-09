У першому кварталі надходження ЄСВ зросли на 17%

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у першому кварталі 2026 року становили 173,4 млрд грн. Це на 17,2% або на 25,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли надходження становили 148 млрд грн.

Зростання надходжень забезпечує стабільне фінансування системи соціального страхування та створює додаткові можливості для реалізації державних соціальних програм.

Платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи, організації, дипломатичні та консульські установи, військові частини, а також інші юридичні та фізичні особи, які здійснюють виплати застрахованим особам.

До платників також належать самозайняті особи, зокрема фізичні особи-підприємці, особи, що провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств. Окрему категорію становлять добровільні платники, які уклали договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, внесок сплачують органи, що здійснюють специфічні виплати за окремі категорії застрахованих осіб, зокрема Пенсійний фонд України та Міністерство закордонних справ.

З 1 січня 2026 року відповідно до закону про державний бюджет на 2026 рік встановлено оновлені параметри. Мінімальна заробітна плата визначена на рівні 8 647 грн на місяць.

Мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 грн, що відповідає 22% мінімальної заробітної плати. Максимальна база нарахування єдиного внеску встановлена на рівні 172 940 грн, що дорівнює 20 мінімальним зарплатам. Максимальний страховий внесок становить 38 046,80 грн на місяць.

Зауважимо, у січні та лютому 2026 року сума надходжень єдиного внеску (ЄСВ) склала понад 111,9 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було зібрано 96,8 млрд грн, показник зріс на 15,6 %.