Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Готівковий курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,94

50,70

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У першому кварталі надходження ЄСВ зросли на 17%

гривні
У першому кварталі надходження ЄСВ зросли на 17% / Shutterstock

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у першому кварталі 2026 року становили 173,4 млрд грн. Це на 17,2% або на 25,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли надходження становили 148 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДПС.

Зростання надходжень забезпечує стабільне фінансування системи соціального страхування та створює додаткові можливості для реалізації державних соціальних програм.

Платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи, організації, дипломатичні та консульські установи, військові частини, а також інші юридичні та фізичні особи, які здійснюють виплати застрахованим особам.

До платників також належать самозайняті особи, зокрема фізичні особи-підприємці, особи, що провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств. Окрему категорію становлять добровільні платники, які уклали договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, внесок сплачують органи, що здійснюють специфічні виплати за окремі категорії застрахованих осіб, зокрема Пенсійний фонд України та Міністерство закордонних справ.

З 1 січня 2026 року відповідно до закону про державний бюджет на 2026 рік встановлено оновлені параметри. Мінімальна заробітна плата визначена на рівні 8 647 грн на місяць.

Мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 грн, що відповідає 22% мінімальної заробітної плати. Максимальна база нарахування єдиного внеску встановлена на рівні 172 940 грн, що дорівнює 20 мінімальним зарплатам. Максимальний страховий внесок становить 38 046,80 грн на місяць.

Зауважимо, у січні та лютому 2026 року сума надходжень єдиного внеску (ЄСВ) склала понад 111,9 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було зібрано 96,8 млрд грн, показник зріс на 15,6 %.

Автор:
Тетяна Гойденко