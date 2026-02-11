Надходження єдиного соцвнеску зросли майже на 7 млрд грн за рік

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСБ) у січні становили 53 млрд грн. Зростання забезпечило додаткові 6,9 млрд грн для фінансування пенсій, лікарняних та інших соціальних виплат.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Податкової служби.

Надходження єдиного соцвнеску

За підсумками першого місяця поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сягнули 53 млрд грн. Це на 15% більше, ніж у січні минулого року. Додаткові надходження становили 6,9 млрд грн.

Єдиний соціальний внесок є одним із ключових обов’язкових платежів, від якого безпосередньо залежить стабільність системи соціального страхування. Його сплачують роботодавці, фізичні особи-підприємці та самозайняті громадяни.

Зібрані кошти спрямовуються на фінансування пенсій, лікарняних і декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших соціальних гарантій.

У відомстві наголошують, що своєчасна та повна сплата єдиного внеску є не лише вимогою законодавства, а й важливою складовою особистої відповідальності платників, адже саме ці внески формують страховий стаж, який у майбутньому впливає на право виходу на пенсію та її розмір.

Нагадаємо, у січні 2026 року Державна митна служба перерахувала до державного бюджету 56,2 млрд грн митних платежів, що на 8,8 млрд грн більше, ніж у січні минулого року.