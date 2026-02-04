Запланована подія 2

У січні до держбюджету надійшло 56,2 млрд грн митних платежів

У січні до держбюджету надійшло 56,2 млрд грн / Shutterstock

У січні 2026 року Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 56,2 млрд грн митних платежів, що на 8,8 млрд грн більше, ніж у січні минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

За даними митних оформлень, обсяги оподаткованого імпорту товарів за місяць зросли на 20,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Основними товарами, що забезпечили найбільші надходження, стали:

  • нафтопродукти – 16,1 млрд грн;
  • легкові автомобілі – 4,2 млрд грн;
  • природний газ та гази нафтові – 2 млрд грн;
  • електроенергія – 1,3 млрд грн;
  • електричні апарати (телефони) – 1 млрд грн;
  • мінеральні добрива – 980,2 млн грн;
  • кам’яне вугілля та антрацит – 642,3 млн грн;
  • машини автоматичного оброблення інформації – 613,2 млн грн;
  • інсектициди та гербіциди – 572,9 млн грн;
  • лікарські засоби – 542 млн грн.

Водночас на імпорт товарів у січні було надано пільги зі сплати митних платежів на 32,9 млрд грн, що становить 58,4% від суми надходжень.

Серед основних пільг:

  • імпорт товарів оборонного призначення – 16 млрд грн (48,8% від пільг);
  • підакцизні товари (тютюн) для виробництва тютюнових виробів – 10,2 млрд грн (31,1%);
  • звільнення від ввізного мита у рамках угод про вільну торгівлю – 2,3 млрд грн (7%);
  • товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури – 2,3 млрд грн (6,9%);
  • інші пільги за законодавством – 2,1 млрд грн (6,3%).

Порівняно з січнем 2025 року обсяг наданих митних преференцій зріс на 12,1 млрд грн, або на 58,5% (у січні 2025 року цей показник становив 20,7 млрд грн).

Зауважимо, у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн (91,8 % плану) податків та зборів, які контролює Державна податкова служби України. Початок нового року виявився вкрай непростим через відсутність світла, тепла та постійні обстріли ворога.

Автор:
Тетяна Гойденко