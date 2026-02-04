Запланована подія 2

В январе в госбюджет поступило 56,2 млрд грн таможенных платежей

гривны
В январе в госбюджет поступило 56,2 млрд. грн. / Shutterstock

В январе 2026 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 56,2 млрд. грн. таможенных платежей, что на 8,8 млрд. грн. больше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

По данным таможенных оформлений, объемы облагаемого налогом импорта товаров за месяц выросли на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основными товарами, обеспечившими наибольшие поступления, стали:

  • нефтепродукты – 16,1 млрд грн;
  • легковые автомобили – 4,2 млрд грн;
  • природный газ и нефтяные газы – 2 млрд грн;
  • электроэнергия – 1,3 млрд грн;
  • электрические аппараты (телефоны) – 1 млрд грн;
  • минеральные удобрения – 980,2 млн грн;
  • каменный уголь и антрацит – 642,3 млн грн;
  • машины автоматической обработки информации – 613,2 млн грн;
  • инсектициды и гербициды – 572,9 млн грн;
  • лекарственные средства – 542 млн. грн.

В то же время, на импорт товаров в январе были предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на 32,9 млрд грн, что составляет 58,4% от суммы поступлений.

Среди основных льгот:

  • импорт товаров оборонительного назначения – 16 млрд грн (48,8% от льгот);
  • подакцизные товары (табак) для производства табачных изделий – 10,2 млрд грн (31,1%);
  • освобождение от ввозной пошлины в рамках соглашений о свободной торговле – 2,3 млрд грн (7%);
  • товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры – 2,3 млрд. грн. (6,9%);
  • другие льготы по законодательству – 2,1 млрд. грн. (6,3%).

По сравнению с январем 2025 года объем предоставленных таможенных преференций вырос на 12,1 млрд. грн., или на 58,5% (в январе 2025 года этот показатель составил 20,7 млрд. грн.).

Заметим, в январе 2026 года в общий фонд госбюджета поступило 79,4 млрд грн (91,8% плана) налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой Украины. Начало нового года оказалось крайне непростым из-за отсутствия света, тепла и постоянных обстрелов врага.

Автор:
Татьяна Гойденко