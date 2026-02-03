Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,97

+0,16

EUR

50,91

--0,12

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Атака по ТЭЦ в Киеве: Украина показала последствия генсека НАТО (ФОТО)

ТЭЦ
Генсек НАТО Марк Рютте посетил атакуемую РФ киевскую ТЭЦ. / Правительственный портал

Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте украинская делегация посетила одну из киевских ТЭЦ, которая ночью испытала ракетный удар со стороны России. Обстрел гражданского энергообъекта произошел во время сильных морозов, когда температура опустилась до -25°C.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр энергетики Денис Шмигаль.

Российский удар по ТЭЦ в Киеве

"Показали г-ну Рютте ужасные последствия этой атаки. Враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города. Это гражданский объект. Обстрел был осознанный. Именно тогда, когда температура опустилась до -25°C", - заявил Шмыгаль.

По его словам, этому преступлению должна быть дана надлежащая оценка. Шмигаль подчеркнул важность усиления защиты объектов тепло- и электроснабжения, включая системы ПВО и наличие необходимых ракет. Он отметил важность своевременной поставки оружия, поскольку россия наращивает производство вооружений.

Министр энергетики также сообщил, что обсуждалось сотрудничество по противодействию кибернетическим угрозам в энергетическом секторе. По его словам, совместная работа и обмен опытом с союзниками НАТО поможет усилить защиту критической инфраструктуры Украины во время гибридной войны с Россией.

Фото 2 — Атака по ТЭЦ в Киеве: Украина показала последствия генсека НАТО (ФОТО)
Фото 3 — Атака по ТЭЦ в Киеве: Украина показала последствия генсека НАТО (ФОТО)
Фото 4 — Атака по ТЭЦ в Киеве: Украина показала последствия генсека НАТО (ФОТО)
Фото 5 — Атака по ТЭЦ в Киеве: Украина показала последствия генсека НАТО (ФОТО)
Фото 6 — Атака по ТЭЦ в Киеве: Украина показала последствия генсека НАТО (ФОТО)
Фото 7 — Атака по ТЭЦ в Киеве: Украина показала последствия генсека НАТО (ФОТО)
Фото 8 — Атака по ТЭЦ в Киеве: Украина показала последствия генсека НАТО (ФОТО)
Фото 9 — Атака по ТЭЦ в Киеве: Украина показала последствия генсека НАТО (ФОТО)
Фото 10 — Атака по ТЭЦ в Киеве: Украина показала последствия генсека НАТО (ФОТО)

Напомним, 3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины.

Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

В результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления.

Автор:
Ольга Опенько