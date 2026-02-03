Атака по ТЭЦ в Киеве: Украина показала последствия генсека НАТО (ФОТО)

Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте украинская делегация посетила одну из киевских ТЭЦ, которая ночью испытала ракетный удар со стороны России. Обстрел гражданского энергообъекта произошел во время сильных морозов, когда температура опустилась до -25°C.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр энергетики Денис Шмигаль.

Российский удар по ТЭЦ в Киеве

"Показали г-ну Рютте ужасные последствия этой атаки. Враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города. Это гражданский объект. Обстрел был осознанный. Именно тогда, когда температура опустилась до -25°C", - заявил Шмыгаль.

По его словам, этому преступлению должна быть дана надлежащая оценка. Шмигаль подчеркнул важность усиления защиты объектов тепло- и электроснабжения, включая системы ПВО и наличие необходимых ракет. Он отметил важность своевременной поставки оружия, поскольку россия наращивает производство вооружений.

Министр энергетики также сообщил, что обсуждалось сотрудничество по противодействию кибернетическим угрозам в энергетическом секторе. По его словам, совместная работа и обмен опытом с союзниками НАТО поможет усилить защиту критической инфраструктуры Украины во время гибридной войны с Россией.

Напомним, 3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины.

Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

В результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления.