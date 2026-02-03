Россия атаковала восемь областей Украины: под ударом были ТЭЦ и ТЭС, отапливавшие Киев, Харьков и Днепр

3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

"Очередное российское преступление против человечности, попытка зимнего геноцида от российских извергов. Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям — по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Харькове.", - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что атакованные цели не военные, а исключительно гражданские.

"Сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые строгие зимние морозы, когда температура на воздухе -25 °C! Каждый россиянин, причастный к планированию, поддержке и реализации этих ударов, осуществленных с целью массового уничтожения украинцев, должен быть наказан!", - отметил министр.

Напомним, 3 февраля Россия снова атаковала теплоэлектростанцию компании ДТЭК.

Последствия атаки по Украине

В Киеве на утро зафиксировали последствия атаки в нескольких районах. В Дарницкий районе произошел пожар в нежилой застройке: там повреждена 25-этажка. На другой локации района повреждения получил пятиэтажный дом, рассказал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Деснянском районе также повреждено нежилое здание, а в Днепровском поврежден детсад и пятиэтажный дом. Тем временем в Печерском районе под ударом оказалась АЗС, где повреждены припаркованные автомобили и здание заправки. А в Шевченковском в районе вражеским ударом повредило 22-этажный жилой дом.

Пока известно о трех пострадавших в столице.

Под ударом оказался и Харьков. Городской голова Игорь Терехов сообщил об атаке ракет, в частности баллистической. В течение часов атаки удары наносили "целенаправленно по энергетической инфраструктуре".

Поэтому в городе приняли решение слить воду в системе теплоснабжения 820 домов, питающихся от одной из крупнейших ТЭЦ, "чтобы не допустить замерзания сети". Возможны перебои в работе городского электротранспорта. В городе развернут все 101 "Пункт несокрушимости".

В Конотопском обществе Сумской области российские войска попали в частный жилой дом. На месте возник масштабный пожар. Из дома спасли трех человек — они подверглись стрессу, им оказывают помощь.

Еще два российских удара пришлись на многоэтажные дома в Сумской общине. Предварительно пострадавших нет, говорят в Сумской ОВА.

Днепропетровская область россияне также массированы атаковали беспилотниками и ракетами.

В Днепре в результате удара возник пожар — там есть повреждения на территории инфраструктурного объекта, повреждены два частных дома, трехэтажный жилой дом и общежитие. Кроме того, повреждения есть и в других районах области.

3 февраля в результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления.