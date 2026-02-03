- Категория
Два района Киева остались без отопления из-за атаки РФ
3 февраля в результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла в результате ночного массированного врага на инфраструктуру столицы", - отметил мэр.
По его словам, всего по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения.
Кличко рассказал, что коммунальщики и энергетики приступили к восстановительным работам, а в домах, где до этого не было тепла, работы тоже продолжаются.
Также, как сообщили в компании ДТЭК, из-за массированной атаки применены экстренные отключения на левом берегу Киева в Днепровском и Дарницком районах.
На правом берегу продолжают действовать графики.
Отметим, что на вечер 2 февраля В Киеве около 80 домов оставались без отопления.
Атака на Киев
Российские войска в ночь на 3 февраля атаковали Киев баллистическими ракетами. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, в результате атаки в столице зафиксировали повреждения в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах.
В Дарницкий район случилось пожар в нежилой застройке Также поврежден 25-этажный жилой дом, а на другой локации – 5-этажное жилое здание. В результате атаки там пострадал мужчина, которому медики оказали помощь на месте. Впоследствии количество пострадавших выросло до двух.
В Деснянском районе зафиксировали повреждение нежилого здания.
В Днепровском районе на двух локациях были обнаружены остатки вражеских объектов на открытой территории. Также повреждена территория детского сада, а на другой локации – 5-этажный жилой дом.
В Печерском районе в результате удара получила повреждения автозаправочная станция. Повреждены припаркованные автомобили и здание АЗС.
В Шевченковском районе, по предварительным данным, поврежден 22-этажный жилой дом.
В 07:25 Ткаченко проинформировал, что количество пострадавших выросло до трех.