Два района Киева остались без отопления из-за атаки РФ

атака на Киев
Российские войска в ночь на 3 февраля атаковали Киев / ГСЧС

3 февраля в результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла в результате ночного массированного врага на инфраструктуру столицы", - отметил мэр.

По его словам, всего по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения.

Кличко рассказал, что коммунальщики и энергетики приступили к восстановительным работам, а в домах, где до этого не было тепла, работы тоже продолжаются.

Также, как сообщили в компании ДТЭК, из-за массированной атаки применены экстренные отключения на левом берегу Киева в Днепровском и Дарницком районах.

На правом берегу продолжают действовать графики.

Отметим, что на вечер 2 февраля В Киеве около 80 домов оставались без отопления.

Атака на Киев

Российские войска в ночь на 3 февраля атаковали Киев баллистическими ракетами. Об этом   сообщил   начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в результате атаки в столице зафиксировали повреждения в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах.

В   Дарницкий район   случилось   пожар в нежилой застройке Также поврежден 25-этажный жилой дом, а на другой локации – 5-этажное жилое здание. В результате атаки там   пострадал   мужчина, которому медики оказали помощь на месте. Впоследствии количество пострадавших выросло до двух.

В Деснянском районе   зафиксировали   повреждение нежилого здания.

В   Днепровском районе   на двух локациях были обнаружены остатки вражеских объектов на открытой территории. Также повреждена территория детского сада, а на другой локации – 5-этажный жилой дом.

В   Печерском районе   в результате удара получила повреждения автозаправочная станция. Повреждены припаркованные автомобили и здание АЗС.

В   Шевченковском районе, по предварительным данным, поврежден 22-этажный жилой дом.

В 07:25 Ткаченко   проинформировал, что количество пострадавших   выросло до трех.  

Автор:
Светлана Манько