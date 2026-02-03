Запланована подія 2

Атака по ТЕЦ у Києві: Україна показала наслідки генсеку НАТО (ФОТО)

ТЕЦ
Генсек НАТО Марк Рютте відвідав атаковану РФ київську ТЕЦ. / Урядовий портал

Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте українська делегація відвідала одну з київських ТЕЦ, яка вночі зазнала ракетного удару з боку Росії. Обстріл цивільного енергооб’єкта відбувся під час сильних морозів, коли температура опустилася до –25°C.

Як пише Delo.ua, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Російський удар по ТЕЦ у Києві

"Показали пану Рютте жахливі наслідки цієї атаки. Ворог завдав ракетного удару по енергообʼєкту, який забезпечує теплом мешканців міста. Це цивільний об'єкт. Обстріл був свідомий. Саме тоді, коли температура опустилася до –25°C", - заявив Шмигаль.

За його словами, цьому злочину має бути надана належна оцінка. Шмигаль підкреслив важливість посилення захисту об’єктів тепло- та електропостачання, включно із системами ППО та наявністю необхідних ракет. Він наголосив на важливості своєчасного постачання зброї, оскільки росія нарощує виробництво озброєнь.

Міністр енергетики також повідомив, що обговорювалася співпраця у протидії кібернетичним загрозам в енергетичному секторі. За його словами, спільна робота та обмін досвідом з союзниками НАТО допоможе посилити захист критичної інфраструктури України під час триваючої гібридної війни з Росією.

Нагадаємо, 3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів. 

Внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.

Автор:
Ольга Опенько