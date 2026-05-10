Українська компанія презентувала у Стамбулі дрон-перехоплювач проти "Шахедів"

Українська компанія EDRONE представила на міжнародній виставці SAHA 2026 у Стамбулі дрон-перехоплювач "Батон", призначений для захисту критичної інфраструктури від ударних та розвідувальних безпілотників РФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

Як повідомив у коментарі Укрінформу комерційний директор компанії Павло Валенчук, безпілотник презентували у двох модифікаціях — літакового та коптерного типу.

За його словами, основне призначення системи — перехоплення цілей на кшталт "Шахедів", "Гераней" та ворожих розвідувальних дронів.

У компанії зазначають, що українська дронова індустрія суттєво посилила свої позиції під час повномасштабної війни завдяки швидкій адаптації до змін на фронті та оперативному впровадженню нових рішень.

EDRONE також працює над інтеграцією штучного інтелекту у системи управління безпілотниками. У компанії очікують, що майбутнє ринку буде пов’язане з комплексними рішеннями, які поєднуватимуть дрони, програмне забезпечення та засоби спостереження.

Крім того, компанія розвиває технології роїв дронів, однак зазначає, що ефективність таких систем залежить від конкретних бойових задач та умов застосування.

У EDRONE позитивно оцінили запуск спеціальних режимів "Дія" City і Defense City для оборонних компаній та висловили сподівання на подальше спрощення бюрократичних процедур для підприємств ОПК.

У підсумку, презентація "Батона" на SAHA 2026 демонструє прагнення українських оборонних компаній масштабувати власні технології та виходити з ними на міжнародний ринок.

