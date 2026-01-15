На ринку з’явилися українські оптоволоконні дрони Chuma: які характеристики

Українська компанія Covenantum представила оптоволоконні дрони лінійки Chuma, здатні нести до 4 кг бойової частини на відстань 20–25 км.

Як пише Delo.ua, про це виданню Defender Media розповів представник Covenantum.

Дрони Chuma від Covenantum

Українська компанія Covenantum розпочала серійне виробництво оптоволоконних дронів лінійки Chuma, які здатні нести до 4 кг бойової частини на відстань 20–25 км. Дрони оснащені власними оптоволоконними котушками довжиною 20 або 25 км і можуть комплектуватися денною або тепловізійною камерою.

Максимальна дальність польоту безпілотника становить 25 км, тривалість - до 25 хвилин, робоча висота - близько 50 метрів, а крейсерська швидкість - 60 км/год. Дрони здатні виявляти й розпізнавати цілі на відстані щонайменше 150 метрів для живої сили та до 500 метрів для техніки.

За словами представників Covenantum, Chuma використовує власні оптоволоконні котушки, а серійне виробництво вже запущене. Нові безпілотники відкривають додаткові можливості для розвідки та спостереження, а також можуть застосовуватися у спеціальних завданнях українських військових.

В Україні виробляють БпЛА оперативно-тактичного рівня PD-2 та Raybird-3, що мають тривалий політ до 10 годин.