На рынке появились украинские оптоволоконные дроны Chuma: какие характеристики

Как пишет Delo.ua, об этом изданию Defender Media рассказал представитель Covenantum.

Украинская компания Covenantum начала серийное производство оптоволоконных дронов линейки Chuma, способных нести до 4 кг боевой части на расстояние 20–25 км. Дроны оснащены собственными оптоволоконными катушками протяженностью 20 или 25 км и могут комплектоваться дневной или тепловизионной камерой.

Максимальная дальность полета беспилотника составляет 25 км, продолжительность – до 25 минут, рабочая высота – около 50 метров, а крейсерская скорость – 60 км/ч. Дроны способны обнаруживать и распознавать цели на расстоянии не менее 150 метров для живой силы и до 500 метров для техники.

По словам представителей Covenantum, Chuma использует собственные оптоволоконные катушки, а серийное производство уже запущено. Новые беспилотники открывают дополнительные возможности для разведки и наблюдения, а также могут использоваться в специальных задачах украинских военных.

В Украине производят БПЛА оперативно-тактического уровня PD-2 и Raybird-3, имеющие длительный полет до 10 часов.