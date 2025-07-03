Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,81

--0,01

EUR

49,13

--0,28

Наличный курс:

USD

41,73

41,65

EUR

49,57

49,31

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинская Skyeton будет производить ударные дроны Raybird в Великобритании

Skyeton, Raybird
Базовую модель беспилотника создали в 2016 году. Фото: сайт Skyeton

Украинская компания Skyeton, производитель разведывательных беспилотников Raybird, совместно с британской Prevail Partners создает предприятие Skyeton Prevail Solutions для серийного производства и интеграции дронов в Великобритании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление компании.

Украинская компания Skyeton, разрабатывающая беспилотные авиационные системы, объявила о создании совместного предприятия с британской Prevail Partners.

Skyeton известна своими разведывательными беспилотниками ACS-3/Raybird — универсальной авиационной системой с фиксированным крылом, относящейся к классу I НАТО и группе двух Минобороны США.

В Prevail Partners отмечают, что Raybird опережает конкурентов по выносливости, дальности полета, стоимости и оперативному охвату.

На сегодняшний день Raybird выполнил более 350 000 часов боевых вылетов. Он способен находиться в воздухе до 28 часов, преодолевать до 2500 км, обходить системы ПВО и РЭБ, выполняя разведку с высоты до 5,5 км.

Каждый год Raybird проходит около 40 итераций модернизации, учитывая опыт реальных боевых миссий.

Напомним, военный откровенно рассказал, кто преобладает в наземных дронах — Украина или Россия.

Автор:
Алик Сахно