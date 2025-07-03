Украинская Skyeton будет производить ударные дроны Raybird в Великобритании

Украинская компания Skyeton, производитель разведывательных беспилотников Raybird, совместно с британской Prevail Partners создает предприятие Skyeton Prevail Solutions для серийного производства и интеграции дронов в Великобритании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление компании.

Украинская компания Skyeton, разрабатывающая беспилотные авиационные системы, объявила о создании совместного предприятия с британской Prevail Partners.

Skyeton известна своими разведывательными беспилотниками ACS-3/Raybird — универсальной авиационной системой с фиксированным крылом, относящейся к классу I НАТО и группе двух Минобороны США.

В Prevail Partners отмечают, что Raybird опережает конкурентов по выносливости, дальности полета, стоимости и оперативному охвату.

На сегодняшний день Raybird выполнил более 350 000 часов боевых вылетов. Он способен находиться в воздухе до 28 часов, преодолевать до 2500 км, обходить системы ПВО и РЭБ, выполняя разведку с высоты до 5,5 км.

Каждый год Raybird проходит около 40 итераций модернизации, учитывая опыт реальных боевых миссий.

Напомним, военный откровенно рассказал, кто преобладает в наземных дронах — Украина или Россия.