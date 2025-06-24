Военный откровенно рассказал, кто преобладает в наземных дронах — Украина или Россия

В этом году Россия планирует увеличить производство наземных роботизированных комплексов в 10 раз. В то же время Украина намерена не только догнать, но и превзойти противника — как по количеству, так и по качеству боевых систем.

Об этом командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка рассказал в комментарии Delo.ua.

В 2024 году Россия изготовила несколько сотен своих наземных роботизированных комплексов. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отчитывался, что в 2025 году страна-агрессор планирует увеличить их производство в десять раз. Однако это все равно меньше количества НРК, которые планирует произвести за этот год Украина.

"Мы отслеживаем работу российских НРК. Чаще всего — это простые платформы для доставки взрывчатки с минимальной степенью автономности. Их тактика — подкатить заряд до наших позиций и взорвать. Иногда используют дистанционное управление, иногда — прямо на таймере. Мы также видели российские образцы с пулеметами, но у них пока не было массового применения", — подчеркивает Александр Ябчанка.

Он уточняет, что в целом системы, которые производят россияне, опасны для наших военных, но в большинстве случаев они достаточно примитивны. По его словам, украинские разработки уже сейчас обладают высшим качеством и потенциалом, но требуют большего количества тестирований и финансирования.

"В нашей полосе ответственности российских наземных дронов не было. Я порой наталкиваюсь на какие-то видео в интернете, но не углубляюсь, где именно это снято. Меня больше интересуют общие тенденции и подходы к использованию. В компоненте наземных роботизированных систем мы пока их опережаем. Почему именно — озвучивать пока не хочу, чтобы это не принесло им пользы", — объясняет военнослужащий.

Детальнее о количестве и успехах применения Украиной наземных роботизированных комплексов и их роли и перспективах в полномасштабной войне читайте в материале Delo.ua " В 2025 году ВСУ получат в 15 раз больше наземных дронов: какие типы НРК выйдут на поле боя ".