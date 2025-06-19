Эксперт ответил, могут ли наземные дроны заменить пехоту

В третью годовщину полномасштабной войны глава Минцифры Михаил Федоров заявил о планах начать заменять военных наземными роботизированными комплексами (НРК). В то же время CEO Украинского совета оружейников Игорь Федирко сомневается, что этот план будет реализован в ближайшие годы.

Об этом Федирко рассказал в комментарии Delo.ua.

"Полностью заменить пехотинцев работами пока невозможно. Мы лишь в начале осознания их роли и разработки стандартов применения. Разные типы НРК могут быть эффективными в разных условиях: в Херсоне, Сумской области — разный ландшафт, разные задачи, и соответственно — разные технологические решения", — говорит Игорь Федирко.

Он отмечает, что в феврале 2025 года, после многочисленных переговоров между ассоциациями, производителями и представителями Минобороны, было выделено существенное финансирование для рынка НРК. Уже в первой волне государственных закупок контракты получили более 10 компаний.

"Ожидается вторая волна закупок — вероятно, летом, а также возможные переходные контракты на 2026 год. Следовательно, 2025 год можно назвать годом наземных роботизированных комплексов. Минстратегпром вместе с Командованием Сил БпЛА активно работают над привлечением рынка, ассоциаций, военных подразделений и тактических специалистов к формированию стандартов и будущей доктрины применения НРК", — отмечает CEO Украинского совета оружейников.

По его мнению, закупки в 2025 году — это инвестиция в опыт, за которую мы платим не жизнями, а деньгами и металлом. Федирко уточняет, что большинство производителей уже знают о проекте Минобороны, Генштаба и Минстратегпрома — "Железный полигон".

В рамках этой инициативы любой разработчик может подать технику на ведомственные испытания, являющиеся первым шагом к кодификации. Игорь Федирко добавляет, что сейчас процесс кодификации значительно упрощен по процедуре и времени.

Детальнее о количестве и успехах применения Украиной наземных роботизированных комплексов и их роли и перспективах в полномасштабной войне читайте в материале Delo.ua " В 2025 году ВСУ получат в 15 раз больше наземных дронов: какие типы НРК выйдут на поле боя ".