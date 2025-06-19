В 2025 году ВСУ получат в 15 раз больше наземных дронов: какие типы НРК выйдут на поле боя

В текущем году Украина планирует заказать около 15 тысяч наземных роботизированных систем (НРК). Это в 15 раз превышает количество заказных наземных дронов. При этом производственные мощности уже сейчас позволяют государству производить еще больше таких систем. Таким образом, 2025-й может стать годом массового развития НРК в Украине.

Об этом Delo.ua рассказал CEO Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Темпы изготовления наземных дронов в Украине

По оценкам Украинского совета оружейников, в год Украина уже может производить более 25 тысяч единиц наземных роботизированных комплексов. Это касается различных типов НРК: турели, медицинские эвакуационные, логистические, средств РЭБ на базе колесных и гусеничных систем, камикадзе, минировщики и разминировщики и т.д.

"В 2024 году государство заказало примерно до 1000 единиц НРК, что достаточно мало. Тогда еще не было большого боевого опыта, даже в передовых технологических подразделениях, таких как "Третья штурмовая", "Волки Да Винчи", "Ахиллес", "Группа Лазаря", наземные дроны только начинали применяться. Поэтому в основном их покупали волонтеры, чтобы протестировать новую технологию без официальных закупок", — рассказывает Игорь Федирко.

Он подчеркивает, что в 2025 году ситуация кардинально изменилась: государственные закупки доминируют и планируется приобрести более 15 тысяч единиц. Это составляет более 80–90% всех поставок НРК на фронт. По его словам, военные в первую очередь предпочитают логистические наземные дроны, с помощью которых можно проводить медицинскую эвакуацию раненых.

"Дальше идут дроны-камикадзе, турели и дистанционные минировщики. Разведывательные НРК пока почти не используются, хотя бывают единичные случаи применения камикадзе для доставки взрывчатки или ударов по позициям", — отмечает Федирко.

Еще меньшее количество закупленных за прошлый год НРК назвал руководитель Офиса наземной техники Агентства оборонных закупок (АОЗ) Сергей Пролубщиков. По его словам, в прошлом году государство закупило только 600 наземных дронов. В то же время он уточняет, что на май 2025 года уже законтрактовано 8 тыс. наземных роботизированных комплексов отечественного производства. В общей сложности 70% контрактов Агентство оборонных закупок заключило с украинскими производителями.

В начале весны 2025 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке на РБК-Украина отметил, что в Украине уже более 200 компаний работают над выпуском наземных роботизированных комплексов разного назначения. Из них, по словам Федорова, более 40 разработок кодифицированы по стандартам НАТО.

В апреле 2023 года в Украине была запущена государственная грантовая программа для развития военных технологий Brave1. В комментарии для Delo.ua в кластере отметили, что фактически создали рынок наземных роботизированных комплексов в Украине с нуля. В настоящее время на платформе уже представлено более 400 решений.

В Brave1 убеждены, что наземные роботизированные комплексы могут стать следующим технологическим преимуществом на поле боя как раньше — беспилотники. Всего через платформу уже выдано свыше 130 грантов на сумму свыше 180 миллионов гривен, направленных на развитие НРК.

Какие бывают разновидности НРК

Самые распространенные типы наземных роботизированных комплексов — это логистические, штурмовые, инженерные, разведывательные, медицинские и эвакуационные НРК. Однако классификация этих систем является гибкой: существуют также специализированные комплексы для радиоэлектронной борьбы (РЭБ), роботы-камикадзе, минировщики и разминировщики. Многие могут одновременно совмещать несколько функций — например, выполнять разведку, транспортировку и боевую задачу.

Отдельную нишу занимают роботизированные турели — пулеметные установки, которые автономно вращаются и открывают огонь по целям. Первой украинской наземной роботизированной системой стала автоматизированная турель "Шабля", разработанная компанией Roboneers в 2014 году. Ее впервые применили в бою в том же году во время антитеррористической операции на Востоке Украины.

В 2023-м "Шабля" объединили с логистически-эвакуационной платформой "Рись", создав новую разработку — "ШаРись". Эта система объединила не только названия, но и функции обоих НРК, обеспечив возможность одновременного огневого прикрытия, транспортировки грузов и эвакуации раненых.

Стоимость наземных роботизированных комплексов может существенно отличаться от нескольких тысяч до нескольких миллионов гривен, в зависимости от назначения и комплектации. К примеру, по данным Brave1, дрон-камикадзе Smailik или BOMBETEL-M можно приобрести за 20 тысяч гривен. В то же время универсальная мобильная платформа "Равлик" стоит почти 2,2 млн грн. Но есть и более дорогие разработки.

CEO Украинского совета оружейников Игорь Федирко утверждает, что на сегодняшний день управление НРК в основном осуществляется через ретрансляторы, которые используют:

Шифрованную связь.

Специфические частоты.

Навигацию по маячкам.

Ретрансляцию через БпЛА разных типов.

Основную проблему украинских наземных систем он усматривает в связи. Поскольку НРК передвигаются низко над землей, они быстро теряют соединение на расстоянии или под влиянием вражеских средств РЭБ. Федирко подчеркивает, что без надежной системы ретрансляции полноценное управление такими комплексами невозможно.

Еще одним вызовом он называет отсутствие унификации. Различные производители выпускают наземные системы по собственным стандартам, что усложняет их интеграцию в единую армейскую инфраструктуру. По его мнению, необходимо ввести общую систему управления НРК, а также единые стандарты по их обслуживанию, ремонту и эксплуатации на фронте.

Применение наземных дронов на поле боя

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в комментарии для Delo.ua рассказал, что его подразделение стало одним из первых, кто начал активно использовать роботизированные комплексы в боевых условиях. В частности, разработчики наземного дрона-камикадзе "Гієна" UGV Laboratory передали свою систему военным для тестирования. Бойцы опробовали ее на фронте и предоставили производителю подробную обратную связь.

"Мы начали активно использовать НРК примерно год назад, когда заехали на Красногоровку. До этого это было эпизодическое использование — скорее так, для попыток посмотреть, как они работают. Как отправную точку можно смело брать прошлый июнь. Из всех имеющихся решений именно "камикадзе" — одно из самых успешных, что у нас было", — отмечает Ябчанка.

В конце апреля 2025 года глава Минцифры Михаил Федоров сообщил об успешном применении наземного роботизированного комплекса "Гієна" бойцами батальона "Волки Да Винчи" на Покровском направлении. На своей странице в Facebook он опубликовал видео, в котором комплекс поражает позиции российских войск.

Александр Ябчанка отмечает, что НРК успешно выполняют роль модульных платформ для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и взрывчатки. По его словам, в настоящее время наиболее распространенным комплексом является "Терміт".

"Наибольший запрос сейчас — это логистика под огнем: эвакуация раненых и подвоз боекомплекта. Это критически важные функции, где каждая минута и каждый лишний риск могут стоить жизни. Если робот может вывезти раненого или довезти снаряды вместо живого человека — это уже спасает жизнь. В перспективе очень актуальным становится разминирование, особенно на освобожденных территориях", — говорит военный.

Ябчанка добавляет, что главной проблемой является связь и живучесть такой техники в реальном бою. Он утверждает, что роботы должны быть просты в ремонте и обслуживании, ведь на передовой нет времени и условий для сложного сервиса.

"Также часто не хватает защиты от обломков и стрелкового оружия, плохо работают системы навигации в условиях глушений. Относительно связи: должен быть надежный защищенный канал управления, который не "выбивается" сразу после начала боя. Поэтому мы всегда передаем обратную связь разработчикам, чтобы они могли быстро совершенствовать свои системы", — резюмирует командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи".

Насколько активно россияне используют НРК

В прошлом году Россия изготовила несколько сотен своих наземных роботизированных комплексов. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отчитывался, что в 2025 году страна-агрессор планирует увеличить их производство в десять раз. Однако это все равно уступает по количеству НРК, которые планирует изготовить за этот год Украина.

"Мы отслеживаем работу российских НРК. Чаще всего — это простые платформы для доставки взрывчатки с минимальной степенью автономности. Их тактика — подкатить заряд до наших позиций и взорвать. Иногда используют дистанционное управление, иногда — прямо на таймере. Мы также видели российские образцы с пулеметами, но у них пока не было массового применения", — подчеркивает Александр Ябчанка.

Он уточняет, что в целом системы, которые производят россияне, опасны для наших военных, но в большинстве случаев они достаточно примитивны. По его словам, украинские разработки уже сейчас обладают высшим качеством и потенциалом, но требуют большего количества тестирований и финансирования.

"В нашей полосе ответственности российских наземных дронов не было. Я порой наталкиваюсь на какие-то видео в интернете, но не углубляюсь, где именно это снято. Меня больше интересуют общие тенденции и подходы к использованию. В компоненте наземных роботизированных систем мы пока их опережаем. Почему именно — озвучивать пока не хочу, чтобы это не принесло им пользы", — объясняет военнослужащий.

Перспективы развития отрасли наземных дронов в Украине

В третью годовщину полномасштабной войны, 24 февраля 2025 года, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о планах полностью автоматизировать логистические операции на фронте с помощью роботизированных систем. Он подчеркнул важность активной закупки таких разработок и их быстрой транспортировки военным. Отдельный приоритет — постепенное замещение людей в логистических и инженерных задачах беспилотными машинами. Тем не менее, он не уточнил конкретные сроки реализации этого плана.

"Полностью заменить пехотинцев работами пока невозможно. Мы лишь в начале осознания их роли и разработки стандартов применения. Разные типы НРК могут быть эффективными в разных условиях: в Херсоне, Сумской области — разный ландшафт, разные задачи, и соответственно — разные технологические решения", — говорит Игорь Федирко.

Он отмечает, что в феврале 2025 года после многочисленных переговоров между ассоциациями, производителями и представителями Минобороны было выделено существенное финансирование для рынка НРК. Уже в первой волне государственных закупок контракты получили более десяти компаний. Преимущественно это были краткосрочные соглашения с исполнением до осени 2025 года.

"Ожидается вторая волна закупок — вероятно, летом, а также возможные переходные контракты на 2026 год. Следовательно, 2025 год можно назвать годом наземных роботизированных комплексов. Минстратегпром вместе с Командованием Сил БпЛА активно работают над привлечением рынка, ассоциаций, военных подразделений и тактических специалистов к формированию стандартов и будущей доктрины применения НРК", — отмечает Федирко.

По его мнению, закупки в 2025 году — это инвестиция в опыт, за которую мы платим не жизнями, а деньгами и металлом. Федирко уточняет, что большинство производителей уже знают о проекте Минобороны, Генштаба и Минстратегпрома — "Железный полигон". В рамках этой инициативы любой разработчик может подать технику на ведомственные испытания, являющиеся первым шагом к кодификации. Игорь Федирко добавляет, что сейчас процесс кодификации значительно упрощен по процедуре и времени.

CEO Украинского совета оружейников говорит, что страны Балтии, Северной Европы, Франция, Германия и даже Саудовская Аравия внимательно следят за украинским сектором ОПК. В то же время он сомневается, что разрешение на экспорт будет предоставлено отдельному сектору. По его мнению, если его откроют, то сразу для всего оборонно-промышленного комплекса.

"Я уверен, что в ближайшее время мы услышим о конкретном сотрудничестве и подписании соглашений. Пока речь идет о возможности такой кооперации непосредственно на территории Украины. Однако мы последовательно подчеркиваем: мы за открытый экспорт и стремимся, чтобы его разрешили", — подчеркивает он.

Федирко резюмирует, что выставки за границей стали одним из основных инструментов знакомства украинских компаний с потенциальными партнерами. По его словам, некоторые производители уже находятся на финальных этапах договоренностей, и как только будет открыт экспорт, готовы анонсировать совместные проекты, в том числе по покупке украинских НРК.