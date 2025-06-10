В Украине тестируют подводные дроны для мониторинга портовой инфраструктуры (ФОТО)

Администрация морских портов Украины внедряет современные технологии по улучшению обследования портовой инфраструктуры. Одно из таких направлений – использование подводных дронов для инспекции гидротехнических сооружений.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что в акватории одного из украинских портов состоялось тестирование двух подводных дронов норвежского производства, предоставленных для безвозмездного испытания.

Результаты показали, что дроны могут стать надежным инструментом качественного мониторинга инфраструктуры и снижения рисков для водолазов. Особенно это актуально в условиях военного времени, когда безопасный доступ к объектам часто ограничен.

"Внедрение таких решений позволяет оптимизировать использование человеческих ресурсов, повысить эффективность и безопасность работ. В мировой практике подводные дроны давно стали эффективным инструментом для обследования инфраструктуры, и мы последовательно интегрируем этот опыт в украинские реалии", — подчеркнул глава АМПУ Александр Семирга.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.