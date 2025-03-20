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С начала полномасштабной войны россияне повредили около 400 объектов портовой инфраструктуры
С начала полномасштабного вторжения России в Украине было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.
Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Андрей Кашуба в ходе встречи в Одессе с Генеральным секретарем Международной морской организации (ІМО) Арсенио Домингесом.
По его словам, в условиях войны и ежедневных обстрелов инфраструктуры Украина не только поддерживает работу своих портов, но играет ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
"Поэтому очень важно укреплять безопасность судоходства, и мы благодарны ИМО за ее активную поддержку в обеспечении стабильности морских перевозок и внедрении международных стандартов безопасности", — подчеркнул Кашуба.
Он добавил, что сотрудничество с ІМО способствует развитию морской отрасли Украины и ее соответствия международным стандартам.
На встрече обсудили проблемы морского судоходства во время войны и важность работы Украинского морского коридора, который обеспечивает не только стабильный морской экспорт, но и поддерживает работу портов, став важным элементом экономической стабильности страны.
"Украинский морской коридор – это критически важный маршрут для мировой продовольственной безопасности. Несмотря на войну, Украина уже перевезла более 70 млн тонн зерна, обеспечивая поставки продовольствия в Африку, Азию и Европу. Это не просто экономика – это жизнь миллионов людей, зависящих от украинского урожая", – отметил замминистра.
Россия массированно атакует порты Одессы
Осенью прошлого года Россия возобновила регулярные ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы. Помимо опасности для жизни и здоровья гражданских, такие атаки создают угрозу для зернового коридора, предупреждают украинские власти.
Остановка судоходства в Черном море и, как следствие, экспорта зерна создает проблемы не только для Украины. Перебои в работе зернового коридора могут вызвать затруднения с продовольствием в чувствительных регионах мира.
За первые три месяца 2024 года из 17 млн тонн агроэкспорта около 12 млн тонн вывезли через порты крупной Одессы, еще почти 3 млн тонн — по Дунаю и всего 2 млн — наземным транспортом, в основном по железной дороге, через соседние страны ЕС.
1 марта 2025 года Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы, ранив двух гражданских работников. В результате атаки повреждены два гражданских судна.
Вечером 11 марта Россия также нанесла удар баллистической ракетой по Одесскому порту. В результате было повреждено гражданское судно MJ PINA под флагом Барбадос. В момент удара оно загружало пшеницу для экспорта в Алжир.