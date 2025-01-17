Грузооборот украинских портов достиг рекордного показателя в 2024 году

Украинские морские порты в 2024 году установили новый рекорд, обработав 97,2 млн. тонн грузов.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Отмечается, что основными драйверами роста стали зерновые и рудные грузы, которые обеспечили 60,3 млн. тонн и 18,5 млн. тонн соответственно.

Как отмечают в АМПУ, зерновые остаются ведущей статьей экспорта, демонстрируя стратегическое значение Украины как глобального аграрного лидера.

По данным АМПУ, по итогам 2024 года украинский морской коридор обеспечил:

Общий грузооборот: 79,9 млн. тонн.

Экспорт: 76,4 млн тонн в 52 страны мира.

Количество судов: 3 138 судов воспользовались маршрутом.

В АМПУ также подчеркивают, что дунайские порты сыграли ключевую роль в поддержке экспорта, перегрузив 17,3 млн. тонн грузов.

Заметим, в 2024 году товарооборот через морские пункты пропуска вырос на 28,2% и составил 97,91 млн. тонн. В то же время, сухопутный товарооборот сократился на 8,1%, до 64,3 млн тонн.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

Когда в июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукции через три порта в Одесской области, Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам Украины.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно.