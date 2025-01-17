Вантажообіг українських портів досяг рекордного показника у 2024 році

Українські морські порти у 2024 році встановили новий рекорд, обробивши 97,2 млн тонн вантажів. Це значно перевищує показник 2023 року, який складав 62 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

Зазначається, що основними драйверами зростання стали зернові та рудні вантажі, які забезпечили 60,3 млн тонн і 18,5 млн тонн відповідно.

Як зауважують в АМПУ, зернові залишаються провідною статтею експорту, демонструючи стратегічне значення України як глобального аграрного лідера.

За даними АМПУ, за підсумки 2024 рок український морський коридор забезпечив:

Загальний вантажообіг: 79,9 млн тонн.

Експорт: 76,4 млн тонн до 52 країн світу.

Кількість суден: 3 138 суден скористалися маршрутом.

В АМПУ також підкреслюють, що дунайські порти відіграли ключову роль у підтримці експорту, перевантаживши 17,3 млн тонн вантажів.

Зауважимо, у 2024 році товарообіг через морські пункти пропуску зріс на 28,2% і склав 97,91 млн тонн. Водночас сухопутний товарообіг скоротився на 8,1%, до 64,3 млн тонн.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

Коли у липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області, Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.