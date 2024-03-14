Український морський коридор став цілодобовим, незабаром відновляться поромні та контейнерні перевезення

Український морський коридор з минулого тижня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ став працювати цілодобово, а перші контейнерні перевезення Українським морським коридором можуть бути здійснені протягом двох-трьох тижнів.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков, пише "Інтерфакс-Україна".

"Коридор має ще (потенціал), мінімум, 20% обсягів збільшення. (…)Майже досягли рівня зернового коридору, але за набагато менший період часу", - підсумував Васьков", - сказав він .

За його словами, зараз коридор працює такими ж темпами, як у лютому, оскільки в останній тиждень погода була несприятливою. Тоді ж коридор вийшов на рекордний обсяг транспортування, який становив 8 млн тонн. При чому, 60-65% всіх вантажів складала агропродукція, а решта - руда, метали та добрива.

Загалом, за словами заступника міністра, від початку роботи українського морського коридору ним пройшло понад тисячу суден, що перевезли вже майже 31 млн тонн.

Що стосується морських поромних та контейнерних перевезень, то перші контейнерні перевезення Українським морським коридором можуть бути здійснені протягом двох-трьох тижнів, оскільки усі п'ять контейнерних терміналів готові обробляти контейнери.

"Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції. Але контейнери - це пріоритет, і вони ведуть переговори. Сподіваюся, що за два-три тижні отримаємо перші заходи", - сказав він.

Васьков додав, що в Мінвідновлення також сподіваються протягом двох тижнів відновити автомобільне поромне сполучення, а через два місяці - залізничне поромне сполучення.

Нагадаємо, що за шість місяців роботи тимчасового морського коридору Україна відвантажила на експорт понад 22 млн тонн вантажів, проте Україна планує збільшити обсяги експорту морським коридором на чверть

Яка ситуація у Чорному морі

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. Станом на 11 січня 2024 року мимчасовий морський коридор, який Україна використовує для експорту вантажів як альтернативу "зерновому коридору", повернувся на ті потужності, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Проте, речник Управління ООН з координації гуманітарних справ Савіано Абреу в інтерв'ю "Укрінформу" заявив, що вважає альтернативні коридори такими, що не є сталими і передбачуваними, а "зернова угода" була саме тією системою, яка гарантувала безпеку суден. Попри це, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що з початку роботи тимчасового морського коридору з України експортували 15 млн тонн продукції, зокрема 10 млн тонн агропродукції.