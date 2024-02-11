Україна планує збільшити обсяги експорту морським коридором на чверть

За шість місяців роботи тимчасового морського коридору Україна відвантажила на експорт понад 22 млн тонн вантажів.

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Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Понад 22 мільйонів тонн вантажів різної номенклатури експортовано з початку роботи тимчасового коридору Чорним морем. З серпня ним скористалися понад 700 суден", - зауважив він.

Він підкреслив, що більше 22 мільйонів тонн за півроку – не межа.

"Модернізація як самих портів, так і супутньої інфраструктури – мережі автомобільних доріг та залізниці – при належній безпековій складовій дозволить збільшити обсяги щонайменше на чверть", - переконаний міністр.

Кубраков нагадав, що перевалка йде з трьох портів Великої Одеси – «Чорноморська», «Одеси» та «Південного», які окупанти постійно атакують дронами.

10 лютого було зафіксоване пошкодження інфраструктури для перевалки і знищене зерно.

За словами Кубракова, загалом, з 18 липня (останнього дня роботи “зернового коридору”) в результаті атак РФ на морські порти України пошкоджено майже 200 об’єктів портової інфраструктури, постраждало більше 26 цивільних осіб.

Судноплавство у Чорному морі

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий «гуманітарний коридор» для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.

Наразі тимчасовий морський коридор, який Україна використовує для експорту вантажів як альтернативу "зерновому коридору", вийшов на ті потужності, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії.