Україна починає модернізувати річковий флот Дунайського пароплавства: хто за це заплатить (ФОТО)

Україна розпочинає модернізацію річкового флоту Українського Дунайського пароплавства (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві).

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Там зауважують, що річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

Зазначається, що підготовчі роботи на суднах, призначених до модернізації, проведуть в Україні на заводі ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство» (УДП), а заміна двигунів відбудеться в Австрії. Перше судно типу «Капітан Антіпов» вже готується до відправки в Австрію.

В рамках договору також законтрактовані японські двигуни Mitsubishi. В Україні наявні сертифікованих компанії, що можуть забезпечити їх сервісне обслуговування. Вже у квітні їх мають поставити на завод ÖSWAG.

Задача інженерів – провести заміну двигунів таким чином, щоб це не вплинуло на ходові якості судна. Крім того, двигуни мають дообладнати для відповідності екологічним вимогам Stage5.

Одночасно з проєктом модернізації перших 5 тривають перемовини щодо модернізації інших серій самохідних суден.

Як наголошують у відомстві, стратегічна задача – модернізувати увесь тяговий флот УДП, який на сьогодні налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 в резерві).

«Минулого року у Лондоні підписали угоду з IFC, спрямовану на залучення інвестицій для цих потреб. На сьогодні маємо підписаний договір з австрійською компанією ÖSWAG на виконання робіт з модернізації перших п’яти суден цієї серії. ÖSWAG має величезний досвід модернізації старого дунайського флоту – як вантажного, так і пасажирського" – підкреслив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він додав, що економічний ефект від модернізації одного судна на рік – понад €800 тисяч і 20-25% палива. Також завдяки цьому буде можливо забезпечити скорочення простоїв в ремонті та витрат на пошук та купівлю запчастин.

Нагадаємо, Українське дунайське пароплавство розпочало розбудову власного флоту. На Кілійському суднобудівному судноремонтному заводі розпочалася підготовка до створення несамохідного судна з конструкцій суден-донорів. Це наступний етап проєкту розбудови флоту барж Українського дунайського пароплавства (УДП).