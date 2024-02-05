У січні Україна експортувала рекордну кількість продукції з початку війни

В січні 2024 року Україна вийшла на рекордний показник фізичних обсягів експорту за весь час повномасштабної війни. Вітчизняні виробники експортували 12 млн тонн продукції. Вперше до експортних операцій залучили судно, застраховане від воєнних ризиків за програмою UNITY.

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Про це заявила повідомила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

“Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. В січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Це лише на два мільйони тонн менше, аніж в довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом”, - підкреслила Свириденко.

За її словами, у Мінекономіки оптимістично налаштовані щодо подальших обсягів експорту.

Крім того, минулого місяця до завантаження у портах Великої Одеси попрямувало перше судно, застраховане від воєнних ризиків по страховці UNITY.

Вартість страховки вказаного судна склала 0,75% від вартості судна, що значно дешевше, ніж під час дії BCGI.

«Нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю. Наша мета вийти не лише на довоєнні обсяги експорту, але і на більшу виручку», - зазначила Свириденко.

Вона додала, що це стане можливим, коли українські експортери зможуть вільно відправляти морем контейнери.

"А це стане можливим лише тоді, коли страховий ринок для морських перевезень відновиться. Тому для нас так важливо, що страхування стає доступнішим і фактично використовується для експорту української продукції", - наголосила очільниця Мінекономіки.

Вона нагадала, що програма страхування суден Unity, яку Уряд України реалізує спільно з Marsh McLennan та пулом страхових компаній на чолі з ASCOT, покликана здешевити страхування морських перевезень зерна та інших важливих продовольчих товарів в територіальних водах України, що сприятиме в тому числі збільшенню обсягів українського експорту.

Загальний обсяг покриття за програмою становить 50 млн доларів. За підрахунками, запропонований механізм страхування дозволить здешевити вартість страхування зерна в середньому приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100-140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4 млрд грн.

Україна розраховує, що в перспективі подібні страхові інструменти будуть розширені і на інші види експорту.

Зауважимо, у 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62 % у порівнянні з 53 % 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі і ставши максимальною за часи незалежності

Судноплавство у Чорному морі

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий «гуманітарний коридор» для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.

16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.

Наразі тимчасовий морський коридор, який Україна використовує для експорту вантажів як альтернативу "зерновому коридору", вийшов на ті потужності, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Через порти Великої Одеси тимчасовим зерновим коридором за шість місяців Україна експортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу за допомогою 661 судна.