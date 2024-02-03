Україна експортувала через порти Великої Одеси вже понад 20 млн тонн вантажів

Через порти Великої Одеси тимчасовим зерновим коридором за шість місяців Україна експортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу за допомогою 661 судна.

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Про це написав віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Він повідомив, що з цієї кількості 14,3 мільйона тонн становить сільськогосподарська продукція і обсяг перевалки в портах Великої Одеси зростає.

"14,3 млн тонн - це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу", - написав Кубраков.

Зокрема в січні було експортовано 6,3 мільйона тонн, що майже досягло довоєнних показників. Наразі до портів наближаються ще 104 судна, які мають забрати понад 3 мільйони тонн вантажів.

Додамо, що станом на 8 січня з початку роботи тимчасового морського коридору в серпні 2023 року з України експортували 15 млн тонн продукції, зокрема 10 млн тонн агропродукції.

Тимчасовий зерновий коридор

Україна створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України після того, як у липні Росія вийшла з "зернової угоди". При цьому, військові застерігають, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.

16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.

Пізніше речник Військово-морських сил ЗСУ, Дмитро Плетенчук розповів, що тимчасовий морський коридор повернувся на ті потужності, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії.